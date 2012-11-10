Почему мужчину, прыгнувшего на рельсы минского метро за телефоном, не убило током?

О подземке в миллионом Минске заговорили в начале 70 годов. Она стала для Советского союза девятой по счету. А метро могло бы и не быть — строительство уже в начале 80 годов хотели «заморозить». Мол, дорого. Но все-таки решили - дешевле закончить.

На том первом открытии минского метро на станции «Площадь Ленина» в июне 1984 года - да и на всех последующих - был и Григорий Якимков. Тридцать лет он в метрополитене.

Григорий Якимков, начальник службы движения КУП «Минский метрополитен»:

Раньше был 5 копеек проезд — сегодня у нас жетон. Посмотрите, как была аппаратура, единственное, что изменилось —мониторы добавились, дежурный контролер может видеть, что делается на эскалаторе, наблюдение, изменились автоматы, сегодня эти автоматы позволяют пройти и по жетону, и магнитной, и по бесконтактной карточкам.

Треть всех пассажирских перевозок в городе приходится на подземку. Каждый день в тоннель метро спускается 800 тысяч человек.

Неглубоко и компактно — по такому принципу строят белорусскую подземку. Несмотря на затраты, этот транспорт — очень доступный.

Григорий Якимков, начальник службы движения КУП «Минский метрополитен»:

За рубежом транспорт значительно дороже, это я четко знаю.

На первый план выходит и безопасность. Вот третья линия планируется, что она будет автоматической. Так сделано, например, в токийском метро. Раздвижные двери на платформе открываются синхронно с вагонными. Двигаются такие составы даже без машинистов. А в Сеуле подобные ограждения — от пола и до потолка.

Валерий Чеканов, директор ОАО «Минскметропроект»:

Это и недорого, если это сразу строится, тогда все системы увязаны одна с другой. Почему мы сегодня на первой линии это не делаем? Тогда нужно переделать существующую схему и вентиляции, и движения поездов и так далее. Для того, чтобы на первой линии это ввести, требуются достаточно серьезные деньги. А третью линию мы сразу так проектируем.

С таким заслоном экстрим на рельсах практически исключен. Пример последних дней из минской подземки.

Не задумываясь о напряжении на путях, молодой человек спрыгнул с платформы за телефоном. Не погиб. Дежурная успела отключить контактный рельс. Напряжение там - 800 вольт.

Григорий Якимков, начальник службы движения КУП «Минский метрополитен»:

Если пассажир упал на путь, то ему необходимо лечь в лоток при приближении поезда. Если нету поезда, самостоятельно выбираться нельзя. Здесь вот есть контактный рельс третий, вы его не видите, он закрыт коробом. Наступите на короб — зацепите и получите поражение электрическим током. И тот, кто подаст руку, тоже может погибнуть.

У нас есть специальное приспособление, клещи, которыми можно взять вещь, зажать ее, вплоть до авторучки, поднять и отдать.

Парню грозит штраф. Как и тем, кто специально цепляется снаружи за вагон и перемещается снаружи. А скорость как-никак 40 километров в час. В «зацепера» рискует превратится и тот, кто хочет успеть прыгнуть в уходящий поезд. Так и поседеть недолго, хмурятся машинисты метрополитена. Чтобы работать в таких условиях, нужна железная выдержка.

Олег Лабор, машинист-инструктор:

Повышенное внимание должно быть, но со временем к этому привыкаешь. Отбор как в космос.

Уж очень многим хочется попасть за дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен». В этой скрытой от глаз комнате управления станцией дежурный и правда, как за пультом космического корабля

Александр Салей, главный ревизор по безопасности движения поездов КУП «Минский метрополитен»:

Также она осуществляет контроль по камерам видеонаблюдения за обстановкой на станции. На станции установлено достаточное количество камер.

Такой центр управления есть на каждой станции. Здесь она вся как на ладони.

Александр Салей, главный ревизор по безопасности движения поездов КУП «Минский метрополитен»:

Был несколько лет назад случай, молодой человек обратился с просьбой, если у вас есть видео, помочь найти девушку. Запрос написали, вроде бы ему дали. Влюбился, всякое бывает.

Открытие новых станций — повод сменить старые схемы. Новые — уже с прицелом на Чемпионат мира по хоккею. Правда, у туристов могут возникнуть трудности перевода - такая транслитерация названий ставит иностранцев в тупик. Придется поправить.