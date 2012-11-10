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Древнее захоронение женских украшений найдено археологами под Могилевом

10 ноября 2012 16:15
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Новости Беларуси. Древнее захоронение найдено археологами под Могилевом. Во время раскопок одного из курганов специалисты обнаружили большое число женских украшений: серебряное височное кольцо, византийские бусы из синего стекла, подвеску, остатки кожаного плаща. Эксперты предполагают, что здесь была похоронена представительница кривичей знатного рода.

Археологи уверяют, что в культурно-историческом смысле эти находки бесценны, поскольку с их помощью можно проследить момент трансформации язычества. Кроме того, благодаря им можно точно определить границы расселения кривичей на территории области.

Пока под Могилевом было исследовано только одно курганное захоронение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Марзалюк, заведующий кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:
Вывучэнне пакуль што адной насыпі дазваляе дакладна высветліць: на тэрыторыі якого усходнеславянскага племены ўзнік старажытны Магілёў; статус пахаванай вельмі важны, вельмі высокі сацыяльны статус, аб гэтым гаворать упрыгожванні, перад намі прадстаўніца тагачаснай эліты; гэта адна з першых хрысціянак на тэрыторыі мягілёўскага Прыдняпроўя.

# общество # Археология # Фотофакт

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