Храм Брестской крепости пополнил набор из 10 уникальных колоколов

Новости Беларуси. Душа Брестской крепости обрела свой голос. Звонницу Свято-Николаевского храма легендарной цитадели пополнили 10 новых колоколов. Они сделали собор самым звонким в стране. Теперь эти места будут славны не только своей историей, но и колокольным звоном.

Белыми стенами и золотыми куполами он сияет в самом центре легендарной цитадели. Свято-Николаевский гарнизонный храм – душа Брестской крепости. Его история началась еще в конце XIX века. Он видел и гибель людей, и годы безверия. Пережив две войны, разрушенный во время Великой Отечественной, только в 1994 году был возвращен православной церкви.

Елена Грицук, научный сотрудник музея обороны мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Когда в 1915 году сюда вошли части германских и австрийских войск в период Первой мировой войны, накануне этого события гарнизон русской армии произвел эвакуацию всего наиболее важного имущества, в том числе и имущества храма.

Новые колокола здесь появились в начале 2000-ых. Настоятель Николай на звоннице храма показывает: вот эти шесть – подарок из Украины в 2004 году, а этот – весом почти тонну – от белорусских железнодорожников.

Николай Кудласевич, настоятель Свято-Николаевского гарнизонного храма:

Нужен ли колокол храму? Нужен. Это как голос церкви. Церковь немая без колокола.

Звонницу украсят 10 новых колоколов. Самый большой – двухтонник, самый маленький – 10 кг. Теперь Свято-Николаевский храм Брестской крепости – один из самых звонких в стране.

Отлитый в Воронеже из высокооловянистой бронзы «подарок» устанавливают звонари из Минска. В Бресте таких специалистов попросту нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководитель белорусской школы звонарей Богдан Березкин приложил руку к звучанию не одного десятка колоколов. Говорит: музыка колоколов в Брестской крепости должна быть особая.

Богдан Березкин, директор школы звонарей Белорусской православной церкви:

Такие звонницы, оснащенные для звона, пожалуй, у нас есть только в городе Витебске, в новопостроенном, возрожденном Успенском кафедральном соборе. И, пожалуй, таких больших звонниц больше нет в Беларуси.

Настоятель храма первым проверяет колокола на звучность.

Теперь собор в Брестской крепости будет славен не только своей историей, но и колокольным звоном, который, хочется верить, будет пробуждать светлые чувства и мысли в своих прихожанах.