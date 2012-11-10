Метро в Минске: на третьей линии будет 14 станций, появятся движущийся тротуар и автоматические двери на перроне

Новости Беларуси. В Минске готовятся приступить к строительству третьей линии подземки. Уже определены участки метрополитена, прокладывать которые начнут в первую очередь. Более того, известны и названия некоторых новых станций: «Аэродромная», «Слуцкий Гостинец» и «Неморшанский Сад». Всего их будет 14. Однако главной особенностью новой линии, как утверждают специалисты, станет ее техническая оснащенность.

Третью линию минского метро начнут строить уже в 2013 году. Сейчас разрабатывается документация для первых семи станций, которые начнут принимать пассажиров уже через пять лет. Появится сразу два пересадочных узла: «Фрунзенская» – «Юбилейная» и «Площадь Ленина» – «Вокзальная». На последней для быстрого перехода со станции на станцию появится траволатор. Это такой движущийся тротуар протяженностью 100 метров. Скорость стандартная для столичных эскалаторов – до 1 метра в секунду.

Третья линия станет самой безопасной. Пока не подошел состав, пассажиров на перроне и тоннель будут разделять автоматические двери. Стандарт XXI века.

Валерий Чеканов, директор ОАО «Минскметропроект»:

Ратривается полная автоматизация всех технологических процессов обслуживания пассажиров на этой линии: автоматизированная оплата пассажирами своего проезда, система управления движения поездами. Она будет такая, что даже возможно движение поездов без машиниста. Но, учитывая то, что мы пока к этому не привыкли, машинист будет присутствовать, хотя это совсем не обязательно. Автоматика позволяет двигаться поездам без него.

Под ногами на станциях будут класть шероховатую плитку, чтобы облегчить перемещение слабовидящим. Предусмотрены лифты для инвалидов-колясочников.

Третья линия столичного метро пройдет через центр города и свяжет Курасовщину с Зеленым Лугом. Южные и северные жилые массивы города соединятся подземкой с центром. Планируется, что станций будет 14, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость строительства, конечно, немалая. Понадобится и новое оборудования, поэтому метростроевцы уже сегодня делают подсчеты как сэкономить и где заработать.

Эдуард Жуков, начальник УП «Минскметрострой»:

Сам механизм защиты – это довольно дорогое удовольствие.

Практически будет проходить под существующими зданиями, даже недалеко от нашего золотовалютного хранилища. Такие вот условия.

На карте, висящей в Минскметропроекте, есть и четвертая линия. Она соединит три остальные. Подземная дорога пройдет полукольцом по северной части города и через промышленную зону вдоль улицы Долгобродской к микрорайону Чижовка. С ее открытием в Минске появится пять пересадочных станций. Но это еще отдаленная перспектива.