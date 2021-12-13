Почему молодые люди более чем из 50 стран мира поступают в Минский мед? Рассказывает ректор

Сергей Рубникович, ректор БГМУ: 100-летие – это достаточно большой период и развития, и становления, функционирования нашего университета. Вся история развития БГМУ соткана из творческого наследия наших выдающихся ученых, практиков, врачей, провизоров, педагогов с большой буквы, которые как работали, так и в настоящее время преподают, проводят занятия с нашими студентами университета. В настоящее время БГМУ обучает более 7 000 студентов, из них – более 2 000 иностранных студентов. То есть почти каждый четвертый студент – это иностранный студент. Если в прошлом году к нам поступило около 400 студентов из разных стран, то в этом году 500, то есть более чем на 20 % у нас прирост поступающих именно из иностранных стран. В основном это Индия, Шри-Ланка. В этом году почти 200 студентов поступило из Израиля. Много обучается из России, Туркменистана, Ирана, Ливии, Сирии, США обучаются, Литва, Польша, Германия. Вот спектр стран. Более чем из 50 стран у нас обучаются студенты. Наш университет является самым экспортоориентированным университетом. Доля экспорта БГМУ относительно всех медицинских вузов нашей страны составляет почти 45 %. А если считать все вузы страны, которые относятся к Министерству образования и ведомственным учреждениям образования, эта доля составляет 15 %. Это достаточно большая цифра, то есть в этом году наш экспорт достигнет 10 миллионов долларов.

Сергей Рубникович:

У нас в университете более 70 клинических баз, это все наши республиканско-практические центры, все наши больницы, центральные поликлиники, где занимаются, проходят практику, образовываются наши студенты. Кроме этого, в университете есть лабораторно-практическое обучение. Планируется в следующем году развитие практико-ориентированного направления строительства нового лабораторного корпуса, где уже будут виртуальные клиники. Клиника по стоматологии, по хирургии, по педиатрии, анестезиологии, реаниматологии, акушерству и гинекологии, где наши студенты, даже не посещая клиники, могут осваивать свои дисциплины на 3-5 курсах. Потом уже, приходя в клиники, их дополнять в своем практическом исполнении. Это основной момент, почему выбирают студенты иностранных государств наш университет. Конечно, цена – качество является тоже одним из приемлемых факторов в выборе данного университета. Хотя цена подготовки нашего студента в нашем университете гораздо выше, чем в других университетах нашей страны. Но все равно студенты приезжают и обучаются в нашем университете.

В настоящее время у нас развивается международное сетевое обучение. У нас много новых международных образовательных программ, в частности у нас проходит экспериментальный проект с Израилем по новой международной программе по освоению новых международных стандартов. Они обучаются по системе USMLE, то есть студенты, которые пройдут образование по этой системе, уже без подтверждения в своей стране, в частности в Израиле или в США, Великобритании, могут спокойно работать без подтверждения своих дипломов. Также мы развиваем сотрудничество с университетскими клиниками многих стран, с другими университетами, чтобы к нам поступали студенты, уже пройдя какую-то теоретическую подготовку на первых-вторых курсах. К нам поступают на третий-четвертый курс и осваивают практические предметы. Сейчас с израильской стороной у нас заключен договор с клиникой Ассута, у них университетская клиника. Когда израильские студенты, обучаясь у нас, приезжают к себе в страну и проходят производственные практики, обучаются в своих клиниках. У нас есть договоренность на следующий год, когда улучшится эпидемиологическая обстановка, чтобы и наши белорусские студенты тоже выезжали в эти страны, там обучались. Кстати, в этом году мы уже запустили такой проект с Северо-Западным медицинским университетом Санкт-Петербурга, наши студенты медико-профилактического факультета, 20 студентов, поехали на производственную практику, летом проходили в течение месяца. А студенты из Санкт-Петербурга приезжали к нам и проходили практику в наших центрах гигиены и эпидемиологии в нашем университете.