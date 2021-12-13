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Почему молодые люди более чем из 50 стран мира поступают в Минский мед? Рассказывает ректор

13 декабря 2021 07:11
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Рубникович, ректор БГМУ.  

Юлия Артюх, СТВ:  
В этом году 100-летие вашего вуза. Какие направления вы хотите внедрить? Какие планы? Какой задел за 100 лет уже имеется? Что есть желание развивать или поменять?  

Почему молодые люди более чем из 50 стран мира поступают в Минский мед? Рассказывает ректор-1

Сергей Рубникович, ректор БГМУ:  
100-летие – это достаточно большой период и развития, и становления, функционирования нашего университета. Вся история развития БГМУ соткана из творческого наследия наших выдающихся ученых, практиков, врачей, провизоров, педагогов с большой буквы, которые как работали, так и в настоящее время преподают, проводят занятия с нашими студентами университета. В настоящее время БГМУ обучает более 7 000 студентов, из них – более 2 000 иностранных студентов. То есть почти каждый четвертый студент – это иностранный студент. Если в прошлом году к нам поступило около 400 студентов из разных стран, то в этом году 500, то есть более чем на 20 % у нас прирост поступающих именно из иностранных стран. В основном это Индия, Шри-Ланка. В этом году почти 200 студентов поступило из Израиля. Много обучается из России, Туркменистана, Ирана, Ливии, Сирии, США обучаются, Литва, Польша, Германия. Вот спектр стран. Более чем из 50 стран у нас обучаются студенты. Наш университет является самым экспортоориентированным университетом. Доля экспорта БГМУ относительно всех медицинских вузов нашей страны составляет почти 45 %. А если считать все вузы страны, которые относятся к Министерству образования и ведомственным учреждениям образования, эта доля составляет 15 %. Это достаточно большая цифра, то есть в этом году наш экспорт достигнет 10 миллионов долларов.  

Почему молодые люди более чем из 50 стран мира поступают в Минский мед? Рассказывает ректор-4

Юлия Артюх:  
Почему студенты из различных стран приезжают обучаться к нам?  

Почему молодые люди более чем из 50 стран мира поступают в Минский мед? Рассказывает ректор-7

Сергей Рубникович:  
У нас в университете более 70 клинических баз, это все наши республиканско-практические центры, все наши больницы, центральные поликлиники, где занимаются, проходят практику, образовываются наши студенты. Кроме этого, в университете есть лабораторно-практическое обучение. Планируется в следующем году развитие практико-ориентированного направления строительства нового лабораторного корпуса, где уже будут виртуальные клиники. Клиника по стоматологии, по хирургии, по педиатрии, анестезиологии, реаниматологии, акушерству и гинекологии, где наши студенты, даже не посещая клиники, могут осваивать свои дисциплины на 3-5 курсах. Потом уже, приходя в клиники, их дополнять в своем практическом исполнении. Это основной момент, почему выбирают студенты иностранных государств наш университет. Конечно, цена – качество является тоже одним из приемлемых факторов в выборе данного университета. Хотя цена подготовки нашего студента в нашем университете гораздо выше, чем в других университетах нашей страны. Но все равно студенты приезжают и обучаются в нашем университете.  

В настоящее время у нас развивается международное сетевое обучение. У нас много новых международных образовательных программ, в частности у нас проходит экспериментальный проект с Израилем по новой международной программе по освоению новых международных стандартов. Они обучаются по системе USMLE, то есть студенты, которые пройдут образование по этой системе, уже без подтверждения в своей стране, в частности в Израиле или в США, Великобритании, могут спокойно работать без подтверждения своих дипломов. Также мы развиваем сотрудничество с университетскими клиниками многих стран, с другими университетами, чтобы к нам поступали студенты, уже пройдя какую-то теоретическую подготовку на первых-вторых курсах. К нам поступают на третий-четвертый курс и осваивают практические предметы. Сейчас с израильской стороной у нас заключен договор с клиникой Ассута, у них университетская клиника. Когда израильские студенты, обучаясь у нас, приезжают к себе в страну и проходят производственные практики, обучаются в своих клиниках. У нас есть договоренность на следующий год, когда улучшится эпидемиологическая обстановка, чтобы и наши белорусские студенты тоже выезжали в эти страны, там обучались. Кстати, в этом году мы уже запустили такой проект с Северо-Западным медицинским университетом Санкт-Петербурга, наши студенты медико-профилактического факультета, 20 студентов, поехали на производственную практику, летом проходили в течение месяца. А студенты из Санкт-Петербурга приезжали к нам и проходили практику в наших центрах гигиены и эпидемиологии в нашем университете.  

На кафедре разрабатывают инновации. Сергей Рубникович о новых курсах в БГМУ – подробнее здесь.  

# Образование в Беларуси # общество # Сергей Рубникович # Юлия Артюх # Фотофакт

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