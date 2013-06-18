Почему метеорологи считают, что весны как таковой скоро не будет?

Природные катаклизмы… Ученые пугают нас из года в год. Обоснованно ли? Почему общий уровень угрозы, да и само количество природных катаклизмов ежегодно растет? Весна 2013 года яркое тому подтверждение.

Минск . 15 марта. Ураган Хавьер. Шквальный ветер порывами достигает 30 м/сек. Невиданная снежная буря накрывает столицу. Общественный транспорт блокирован. Люди бросают свои машины. В метро транспортный коллапс. Из-за большого количества ДТП, застрявших автомобилей и сложной дорожной обстановки, сотрудниками Госавтоинспекции блокированы выезды из города.

Мощнейшее землетрясение произошло в китайской провинции Сычуань. Общее число погибших составило 188 человек, еще 25 считаются пропавшими без вести. Землетрясение затронуло в общей сложности 1,72 миллиона жителей 111 уездов Сычуани. Количество раненых превышает 12 тысяч человек.

Тринадцать человек, включая двух детей, погибли при сходе с гор селевых потоков в провинции Балх, на севере Афганистана

И снова Беларусь. Небывалый паводок. Количество подтопленных подворий в Беларуси превысило тысячу. Не успели жители оправится от природной стихии, как нашу страну накрыла вторая волна паводка. На Гомельщине только за сутки к числу подтоплений прибавилось свыше полутысячи домовладений. В самом Гомеле затопленными оказались порядка 400 жилых домов. На эвакуацию согласились пока только 12 человек. Сотни же жителей Гомеля вынуждены были жить в буквальном смысле слова «на чемоданах».

И это только небольшой список природных катаклизмов сотрясавших нашу планету за последние три месяца.

Виталий Новицкий, пресс-секретарь МЧС Беларуси:

О приходе циклона «Хавьер» знали заранее. Об этом были предупреждены все ответственные службы. В стране есть государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В эту систему входят все как по территориальному принципу (области, районы), так и по отраслевому (министерства, ведомства). Так вот все они были предупреждены, что будет крупная чрезвычайная ситуация природного характера. Наша готовность к реагированию была выше и больше, чем обычно. К этому были готовы все. Да, люди стояли в пробках и с трудом добирались домой, но при этом в домах был свет, отопление, горячая вода. Поэтому я говорю, что множество работников жилищно-коммунальной службы, энергетики работали над тем, чтобы все было в порядке. В целом, все прошло нормально и без катастрофических последствий.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Гидрометеоцентра Беларуси:

Наши синоптики увидели циклон еще в понедельник. Мы предупреждали заранее о том, что в пятницу ожидаются сложные погодные условия. Мы отслеживали его траекторию, и мы видели, что он за собой несет. Во вторник, среду и четверг было объявлено штормовое предупреждение. Когда вы читаете, что близится штормовое предупреждение, необходимо учитывать все факторы, которые там прописаны. Сильные снегопады, метели, сильный порывистый ветер. Все в совокупности привело к сложным погодным условиям. 1 июня мы ввели цветовой код опасности. То есть будет 4 цвета опасности: зеленый, желтый, оранжевый и красный. «Хавьер» - это был очень активный циклон, очень нетипичная для Беларуси ситуация возникла. Последний раз такое было 50 лет назад. Для нашей страны самыми опасными являются южные циклоны. Они зарождаются над Черным, Средиземным морями. Пока циклон идет в нашу сторону, он накапливает силу, мощь и в полной мере вываливает это на Беларусь. Зимой это снегопады, метели, летом – грозы, шквалы.

Как «Хавьер» аукнется на наше лето? Или это не будет взаимосвязано?

Дмитрий Рябов:

Нет, это не взаимосвязано. Но могу сказать так, что, по данным Российского гидрометеоцентра, в дальнейшем как таковой весны уже не будет . Будут, конечно, какие-то отклонения год за годом, но вот процесс сокращения весеннего периода будет продолжаться. У нас была очень аномальная зима: практически 5 месяцев стояла зимняя погода. Она была снежная. В отдельных районах были побиты рекорды.

Можно ли доверять народным приметам в наше трудное время?

Дмитрий Рябов:

Я очень уважительно отношусь к народным приметам, но научно доказано, что народные приметы здесь не работают.

Сколько заработали газетчики на «Хавьере»?

Игорь Соколов, кандидат филологических наук, главный редактор популярного еженедельника:

Заработали даже не только газетчики. Зарабатывали все, кто может. Всегда первый тренд – это обвинение общественностью власть. Второй тренд – обвинение властью людей. Но это все не касается погоды. Почему во время «Хавьера» этого не было? Не только потому, что есть мобильная связь и социальные сети. А потому, что была хорошо поставлена информационная работа. Никто не делал вид (вспомните Чернобыль), что ничего не происходит. А все говорили, что можно сделать, чтобы минимизировать последствия. Ведь когда нет информации, это хорошая почва для появления паники, дополнительные ужасы какие-то. Правило пиарщика в том, что чрезмерно много правдивой информации никогда не бывает.

Вспомним озоновые дыры. Нам долгое время говорили, что озоновые дыры разрушены, что нельзя использовать баллончики с аэрозолем, выкинуть машины и не жечь костры, и тогда наша планета, может быть, выживет. Это было очень долгое время, а сейчас про эти озоновые дыры все забыли. А почему эта проблема была? Потому что было много доступной информации, и людям каждый день говорили, что вот вы живете неправильно.

Игорь Соколов:

Наше поколение помнит не только озоновые дыры, а какие-то постоянные катаклизмы, о которых нам говорят, но которых мы не чувствуем, а они вроде есть. Это так называемые информационные кампании. Многие из них выбирают цель увести внимание общественности какой-либо страны в другую сторону, некоторые призваны, чтобы получить определенные субсидии. Часто это просто эксплуатация этой темы.

Ученые утверждают, что за последнее столетие число катаклизмов увеличилось почти в 20 раз. Ещё в начале ХХ века во всем мире за год происходило не более десятка природных или техногенных катастроф, в середине века их было уже около 50, а сегодня за год происходит более 200 подобных происшествий. За прошедшее столетие от стихийных бедствий на планете погибло около 8 миллиардов человек, такие потери сравнимы разве что с потерями во время войн.

Некоторые специалисты уверены - самой главной причиной роста количества природных катастроф является неуклонное увеличение человеческой популяции. Ежегодно количество людей на планете увеличивается примерно на 90 миллионов. Это вынуждает нас осваивать всё новые и новые территории для проживания, не всегда пригодные для этого. Люди селятся в опасных с геологической точки зрения местах, например, на склонах гор или в поймах рек.

Вторая, не менее значимая по важности, причина – это глобальное изменение человеком окружающей среды. Геологические работы, производимые человеком, сегодня носят тотальный характер и по масштабам их можно сравнить с естественными природными процессами. Как результат – провалы грунта, затопления, повышения сейсмической активности определенных зон.

Живая природа за последние несколько десятилетий существенно деградировала. Площадь тропических лесов с каждым годом уменьшается на 1%, а на территории Европы уже вырублено 50% лесов и осушено 70% болот, а ведь эти факторы являются ключевыми в регуляции поверхностного стока вод.

Сегодня человечество уже научилось бороться и с этими неприятностями. И если раньше усилия были направлены в основном на ликвидацию последствий стихийного бедствия, то сейчас – это, прежде всего, предупреждение катастроф.

Связаны ли природные катаклизмы с увеличением людей на Земле?

Марина Бобровничая, преподаватель кафедры экологии БГУИР:

Вероятнее всего здесь речь идет не о влиянии человека как таковом, а о том, что обычно мы не учитываем обычные, нормальные природные факторы. Вот разливы Припяти. Разливы Припяти были всегда. Почему мы теперь так на это реагируем? Сколько домов построено буквально с 99-го года по сегодняшний день в пойме реки Припять? Кто-нибудь учитывает фактор, что совсем недавно там была вода? А мы считаем, что если мы там поселились, то вода не имеет право заливать эти территории. И все, что касается такого отношения человека, то мы и получаем в ответ от природной стихии. Раньше была такая фраза: «Мы отвоевали у природы».

Управление погодой также может расцениваться как управление каким-то оружием.

После очередного глобального природного катаклизма, в прессе часто можно встретить публикации о том, что эти катастрофы были вызваны испытаниями радиофизического и географического сверхоружия США по программе HAARP . Выработка сигналов сверхнизкой частоты – сегодня это главная задача программы HAARP. Если в 1995 г. объект насчитывал 48 антенн и передатчики мощностью 960 киловатт, сегодня на объекте «колосятся» уже 180 антенн. Этого достаточно и для создания противоракетного щита, и для «успокоителя» торнадо.

Отличительной особенностью нового оружия является использование околоземной среды в качестве составного элемента и объекта разрушающего воздействия. HAARP позволяет блокировать радиосвязь, выводить из строя бортовую электронную аппаратуру самолетов, ракет, космических спутников, вызывать аварии в электрических сетях, на нефте- и газопроводах, а также негативно воздействовать на психическое состояние людей.

Климатическое оружие – это реальность или очередной инструмент манипуляции общественным мнением?

Марина Бобровничая:

Вероятнее всего, такие эксперименты будут продолжаться. Запретить или разрешить мы не может, тем более что это востребовано. Кроме того, мы не хотим отказывать от новых, удобных нам технологий.

Дмитрий Рябов:

Я к этому отношусь, как к фантастике просто. По поводу разгона облаков. Когда начинают люди вмешиваться в облака, бесследно это не проходит. Когда разгоняют облака в одной районе, в другом – это выливается в два-три раза сильнее, что приводит к чрезвычайным ситуациям. Хороший экономический эффект есть в горах, в виноградниках, где стоят противоградовые пушки, которые позволяют разогнать облака и спасти виноградники ради хорошего урожая. А вот разгонять облака над площадью, чтобы провести какое-то мероприятие… Я бы лучше отдал эти деньги в приют и так далее.

Будет этим лето аномальная жара?

Дмитрий Рябов:

Долгосрочные прогнозы оставляют желать лучшего, но благодаря новым технологиям можно предположить предварительный сценарий атмосферных процессов. Наиболее жарким будет июль. В июне будет то жарко, то прохладно. Если говорить про август, то тут тоже по температуре около нормы, а количество осадков – больше нормы. Он будет более дождливый.