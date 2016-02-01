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Новости по тегу #Игорь Соколов

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 31 января: когда белорусам ждать эпидемию гриппа и как с ней бороться?
01 февраля 2016 08:14

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 31 января: когда белорусам ждать эпидемию гриппа и как с ней бороться?

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 30 августа: существует ли «независимая журналистика»?
31 августа 2015 07:34

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 30 августа: существует ли «независимая журналистика»?

Почему метеорологи считают, что весны как таковой скоро не будет?
18 июня 2013 19:52

Почему метеорологи считают, что весны как таковой скоро не будет?