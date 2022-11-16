Ноу-хау белорусских учёных. Для наших бурёнок разработали кое-что интересное!

Новости Беларуси. Фитнес-трекер для белорусских буренок создали наши ученые. Разработчики уверяют, ноу-хау положительно скажется на количестве производимого молока. Программа круглосуточно следит за активностью, потреблением корма и температурой тела животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исходя из этих показателей, составляют рекомендации по уходу.

Белорусский программный комплекс отличает экономичность: заряжать его нужно всего один раз в 6 лет. Разработка импортозамещающая. Подобных проектов становится все больше, в том числе в рамках Союзного государства.

Николай Бакач, заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства:

Сейчас мы уходим от импорта, уже больше отечественного производства. Что касается российских коллег, мы работаем совместно, есть и продукция Российской Федерации, есть и союзные программы. Нами разрабатывается сейчас третья концепция по кормопроизводству. Именно комбикорм. Три, которые именно позволяют осуществлять импортозамещение в полном объеме.