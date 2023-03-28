Не только штраф. Какая ответственность грозит за безучётное потребление электроэнергии?

Новости Беларуси. Бесплатных энергетических ресурсов не бывает, это знает каждый. И пока одни устанавливают энергосберегающие лампочки и бытовую технику, другие подпитываются электричеством в обход электросчетчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безучетное потребление электрической энергии, самовольное подключение электроприемников и иные действия являются наказуемыми и могут повлечь за собой административную ответственность. Нарушая правила энергоснабжения, придется не только возместить ущерб, но еще и оплатить штраф за совершенное правонарушение.

Виталий Ковалев, начальник отдела контроля и анализа потерь электроэнергии филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:

За последние годы благодаря совместно проведенной с филиалом «Энергосбыт» работе в городе Минске количество выявляемых нарушений в системах учета электроэнергии в виде хищения постоянно снижается. В основном выявляются нарушения межповерочного интервала. Это показывает, что благодаря проведенной работе за последние годы позволило дисциплинировать потребителей электрической энергии, а также привести систему расчетного учета электроэнергии в соответствии с Правилами электроснабжения. Нарушение правил энергоснабжения может нанести вред здоровью как самого виновника, так и окружающих его людей.