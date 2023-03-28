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Не только штраф. Какая ответственность грозит за безучётное потребление электроэнергии?

28 марта 2023 08:55
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Новости Беларуси. Бесплатных энергетических ресурсов не бывает, это знает каждый. И пока одни устанавливают энергосберегающие лампочки и бытовую технику, другие подпитываются электричеством в обход электросчетчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не только штраф. Какая ответственность грозит за безучётное потребление электроэнергии?-1

Безучетное потребление электрической энергии, самовольное подключение электроприемников и иные действия являются наказуемыми и могут повлечь за собой административную ответственность. Нарушая правила энергоснабжения, придется не только возместить ущерб, но еще и оплатить штраф за совершенное правонарушение.

Не только штраф. Какая ответственность грозит за безучётное потребление электроэнергии?-4

Виталий Ковалев, начальник отдела контроля и анализа потерь электроэнергии филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:
За последние годы благодаря совместно проведенной с филиалом «Энергосбыт» работе в городе Минске количество выявляемых нарушений в системах учета электроэнергии в виде хищения постоянно снижается. В основном выявляются нарушения межповерочного интервала. Это показывает, что благодаря проведенной работе за последние годы позволило дисциплинировать потребителей электрической энергии, а также привести систему расчетного учета электроэнергии в соответствии с Правилами электроснабжения.

Нарушение правил энергоснабжения может нанести вред здоровью как самого виновника, так и окружающих его людей.

Не только штраф. Какая ответственность грозит за безучётное потребление электроэнергии?-7

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# Реклама # общество # Виталий Ковалев # Фотофакт

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