Новости Беларуси. Талантливые и перспективные. Лучшие умы Союзного государства объединил первый Конгресс молодых ученых Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный форум стартует сегодня, 28 марта, в Национальной академии наук и, как ожидается, соберет около 500 исследователей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наука – опора государства в создании сильной экономики, формировании гуманитарного пространства, основанного на преемственности исконных духовно-нравственных ориентиров. Цели научного поиска определяет время. В условиях сложного переплетения и конфликта интересов транснациональных корпораций и международных интеграционных блоков именно вам, молодым ученым, предстоит решать важнейшие задачи по защите национальных интересов Беларуси и России, единых в своем стремлении к сохранению братских связей между славянскими народами, бережному отношению к исторической памяти и созданию справедливого глобального мира.