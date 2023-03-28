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«Наука – опора государства». Лукашенко направил приветствие участникам Конгресса молодых учёных Беларуси и России

28 марта 2023 08:09
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Новости Беларуси. Талантливые и перспективные. Лучшие умы Союзного государства объединил первый Конгресс молодых ученых Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный форум стартует сегодня, 28 марта, в Национальной академии наук и, как ожидается, соберет около 500 исследователей.

Приветствие участникам масштабного мероприятия направил Президент.

«Наука – опора государства». Лукашенко направил приветствие участникам Конгресса молодых учёных Беларуси и России-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наука – опора государства в создании сильной экономики, формировании гуманитарного пространства, основанного на преемственности исконных духовно-нравственных ориентиров. Цели научного поиска определяет время. В условиях сложного переплетения и конфликта интересов транснациональных корпораций и международных интеграционных блоков именно вам, молодым ученым, предстоит решать важнейшие задачи по защите национальных интересов Беларуси и России, единых в своем стремлении к сохранению братских связей между славянскими народами, бережному отношению к исторической памяти и созданию справедливого глобального мира.

«Наука – опора государства». Лукашенко направил приветствие участникам Конгресса молодых учёных Беларуси и России-4

Решение о проведении конгресса президенты наших стран приняли еще в декабре 2022-го. Тематика форума обширна: искусственный интеллект, рациональное природопользование, современные биотехнологии. Однако основное внимание уделят участию молодежи в формировании единого научно-технического пространства Союзного государства.

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# Ученые # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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