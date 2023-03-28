Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за снегопада и сильного ветра. В Минске введён план «Погода»

Многие города завалило снегом. Из-за непогоды с начала суток перебои с электроснабжением наблюдались в 124 населенных пунктах. Больше других пострадали Борисовский, Логойский, Слуцкий и Червенский районы. Энергетики работают в усиленном режиме, задействована спецтехника.

Новости Беларуси. Задержки поездов и общественного транспорта, перебои с электроснабжением, тяжелая ситуация на дорогах. Март преподнес белорусам неприятные сюрпризы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ночью страна оказалась под влиянием южного циклона и его активных атмосферных фронтов, которые принесли похолодание, обильные осадки и сильный ветер.

Отклонения от графика движения фиксировались на Минском железнодорожном узле. Время задержки поездов составлял от 5 минут до часа. Сотрудники Белорусской железной дороги сделали все возможное и восстановили ритм перевозок.

Из-за повышенной опасности на дорогах в столице введен план «Погода». Сотрудники ГАИ круглосуточно контролируют состояние проезжей части, а экипажи ДПС оказывают помощь водителям и пешеходам. Автолюбителей, которые уже сменили шины на летние, призывают отказаться от поездок во избежание аварийных ситуаций. Всем участникам дорожного движения необходимо быть максимально внимательными. На уборку столичных улиц вышли более 1 700 работников ЖКХ, а также свыше 80 единиц техники.

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