Поддержка деловых бизнес-инициатив, направленных на улучшение благосостояния граждан, и создание комфортных условий для предпринимательства. Центральный район Минска признан лучшим в столице для ведения бизнеса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сегодня в районе зарегистрированы свыше 10,7 тысячи юридических лиц, а также более 5 тысяч индивидуальных предпринимателей. В основном они занимаются оптовой и розничной торговлей, гостиничным бизнесом и сферой общественного питания. Центральный район развивается и становится более привлекательным для создания новых субъектов хозяйствования. Строятся новые жилые микрорайоны, такие как «Северный берег» и «Левада». Появляются новые торговые центры. Это дает импульс развитию бизнес-сообществ.

Александр Мацевич, первый заместитель главы администрации Центрального района:

Занимаемая доля розничной торговли в городе Минске Центрального района составляет 23 %, оптовой торговли – 21 %. Мы, как и другие районы, ведем бизнес-портал города Минска, куда вносим все наши интересные площадки для бизнеса. И ведем совместную работу с 510 индивидуальными предпринимателями по так называемому бесшовному переходу либо в юридические лица, либо они уходят уже на другие работы. До 1 января поставлена задача – этот бесшовный, безболезненный переход осуществить.

Кроме того, Центральный район входит в тройку лидеров города с наибольшим количеством работающих людей. Это около 77 тысяч человек из 132 тысяч проживающих.