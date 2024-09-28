Пустовой: если Гутерриш не способен сохранить мир в мире, то нашу независимость должен обеспечить Хренин

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в эфире телеканала СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Ничто так не консолидирует страну, как общие угрозы и общие идеи. И то, и другое было в повестке уходящей недели.

О главном. У кого-то время Первого, а у нас смыслы Первого. И о событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Самый задаваемый вопрос: а не будет ли войны? Это я слышу везде. Значит, до общественного сознания достучались. Профилактика войны – это труд. Каждого на своем месте. Пограничника – в наряде, генерала – за планированием, инженеров – в цехах. На этой неделе свысока посмотрели на планку достижений нашего военпрома. И оценили меткость наших военных.

Нас всегда критиковали за память о Победе. Запад сносит памятники своим освободителям – нашим героям – и готовится снова сеять смерть. И не надо думать, что это из-за выборов 2020-го в Беларуси или СВО 22-го. Это было давно. Еврофункционеры мяли ковровое покрытие в нашем Дворце Независимости, уча как нам считать голоса, чему учить детей, как эмансипировать общество и повышать тарифы на ЖКХ. Стягивая в страну НКО и смыслы – мягкую силу. И стягивая военную мощь НАТО в Европу. Тогда это замечали военные.