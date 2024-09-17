Около 170 элементов улично-дорожной сети Беларуси названы в честь событий 17 сентября 1939-го

Около 170 элементов улично-дорожной сети Беларуси названы в честь событий 1939 года. Улица 17 сентября есть в разных населенных пунктах, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Больше всего названий с упоминанием знакового исторического события встречается в Брестской, Гродненской и Минской областях. Западные районы центрального региона также входили в состав Польши до 1939 года. Так, черта между Восточной и Западной Беларусью проходила и через Столбцовский район. Граница находилась возле ж/д станции Колосово. Сейчас в райцентре и одном из поселков района улицы носят название в память о тех событиях.

Михаил Михно, экскурсовод, учитель Залужской средней школы:

В сентябре 1939 года одним из первых городов Западной Беларуси, куда вошла Красная армия, были Столбцы. И вошли войска как раз по этой улице. Основная дорога шла не через Столбцы, а она шла как раз, где в Акинчицах находится музей Якуба Колоса.

17 сентября 1939 года стало ключевым в становлении белорусской государственности и целостности. Население увеличились почти в два раза, а белорусский народ получил возможность жить в границах одной республики, развивать свой язык и культуру.

Юрий Мазур:

Надо вот это не забывать, надо быть благодарными, что у нас есть границы, что у нас нет междоусобиц, что мы одно единое государство.