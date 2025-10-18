Беларусь в топе медицинского туризма! За какими услугами едут иностранцы?

«Сделано в Беларуси» – бренд, который ценится во всем мире, в том числе когда речь идет про медицину. Так вот за последние пять лет экспорт медицинских услуг в стране вырос в полтора раза. Только в прошлом году за здоровьем к нам приехали более 160 тысяч человек из 159 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. География впечатляющая: от стран ближнего зарубежья до экзотических направлений.

Почему выбирают именно Беларусь и сколько можно заработать на лечении и диагностике – расскажем прямо сейчас.

Если раньше в Беларусь приезжали в основном за консультацией и подтверждением диагноза, то сегодня – за технологиями. Иностранные пациенты доверяют нашим врачам сложнейшие операции: трансплантацию органов, кардиохирургию, нейрохирургию, даже CAR‑T‑терапию, применяемую при лечении онкологии. Впрочем, и классика тоже в почете: стоматология, пластическая хирургия, обследования и профилактика.

За прошлый год число зарубежных пациентов увеличилось на 20 % по сравнению с 2023-м. По прогнозам, ежегодный рост экспорта медуслуг составляет от 5 до 10 процентов. И в нынешнем году Беларусь продолжает набирать обороты. Цель, поставленная Минздравом, амбициозная, но вполне реальная – выйти на 50 миллионов долларов экспортной выручки от медицинских услуг. Впереди – новые возможности, новые технологии и, как шутят врачи, здоровая конкуренция за пациента.

Один из главных аргументов в пользу белорусской медицины – соотношение «цена-качество». Например, травматология и ортопедия у нас обходятся пациентам почти в два раза дешевле, чем в Европе. Это же касается кардиологии и нейрохирургии. А онкология – на 44 % меньше. При этом никакой многомесячной очереди: система работает по принципу «приехал – лечись».

Медицинский туризм по-белорусски – это не просто услуга, а уже национальный экспортный бренд. За последние годы наша страна доказала: лечить можно не только профессионально, но и доступно. Белорусские врачи ценят время пациента, умеют совмещать современные технологии с человеческим подходом и шаг за шагом превращают страну в точку притяжения для тех, кто ищет здоровье без границ.