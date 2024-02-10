Почему иностранцы доверяют нашим врачам? Анонс ток-шоу «Большой город»

134 тысячи иностранцев в прошлом году прошли лечение в белорусских клиниках и медицинских центрах. Нашим врачам доверили здоровье жители почти полутора сотен стран. География с каждым годом расширяется. Безвизовый режим для граждан ряда государств сыграл в этом значимую роль. О медицинском туризме и в целом о возможностях отечественного здравоохранения пойдет речь в ток-шоу «Большой город» 11 февраля в 10:00.

Правила трех «К» белорусского здравоохранения. Почему иностранцы доверяют нашим врачам?

Это качество, квалификация и комплексность, то есть комплексный подход. Стоимость стоматологических услуг. Как изменились прейскуранты?

До 25 лет зубы работают на нас, а после мы работаем на зубы. Государство взяло под свой контроль регулирование цены, сделало эту цену доступной для пациента.

Образование как одно из самых популярных и востребованных направлений экспорта медицинских услуг. Как учатся, лечатся и работают иностранцы в нашей стране? Мои любимые предметы – анатомия, фармакология и акушерство. Трансплантология как одна из самых востребованных медицинских услуг в Беларуси. Мы помогаем всему миру, в том числе детям.

К нам приезжают дети практически со всех стран постсоветского пространства и ближнего зарубежья. Качество белорусской медицины и ее востребованность у иностранных пациентов. Самые теплые отзывы.