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Почему иностранцы доверяют нашим врачам? Анонс ток-шоу «Большой город»

10 февраля 2024 08:37
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134 тысячи иностранцев в прошлом году прошли лечение в белорусских клиниках и медицинских центрах. Нашим врачам доверили здоровье жители почти полутора сотен стран. География с каждым годом расширяется. Безвизовый режим для граждан ряда государств сыграл в этом значимую роль.

О медицинском туризме и в целом о возможностях отечественного здравоохранения пойдет речь в ток-шоу «Большой город» 11 февраля в 10:00.

Почему иностранцы доверяют нашим врачам? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Правила трех «К» белорусского здравоохранения. Почему иностранцы доверяют нашим врачам?

Почему иностранцы доверяют нашим врачам? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Это качество, квалификация и комплексность, то есть комплексный подход.

Стоимость стоматологических услуг. Как изменились прейскуранты?

Почему иностранцы доверяют нашим врачам? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

До 25 лет зубы работают на нас, а после мы работаем на зубы.

Государство взяло под свой контроль регулирование цены, сделало эту цену доступной для пациента.

Почему иностранцы доверяют нашим врачам? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Образование как одно из самых популярных и востребованных направлений экспорта медицинских услуг. Как учатся, лечатся и работают иностранцы в нашей стране?

Мои любимые предметы – анатомия, фармакология и акушерство.

Трансплантология как одна из самых востребованных медицинских услуг в Беларуси. Мы помогаем всему миру, в том числе детям.

Почему иностранцы доверяют нашим врачам? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

К нам приезжают дети практически со всех стран постсоветского пространства и ближнего зарубежья.

Качество белорусской медицины и ее востребованность у иностранных пациентов. Самые теплые отзывы.

Почему иностранцы доверяют нашим врачам? Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Сотрудники центра – подобно ангелам, которые подарили мне новую жизнь.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество

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