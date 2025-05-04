«Это был треш!» Марат Марков рассказал, как пришёл в журналистику

Марат Марков, министр информации Республики Беларусь:

Это была достаточно интересная история. Я совершенно случайно встретил одного из своих однокашников, который был медалистом, но уволился раньше меня из армии. И он сказал: «Хватит просиживать штаны, пошли работать». И мы пошли работать в коммерческой фирме. Сначала мы занимались защитой информации, а потом, с 2001 года, я получил сертификат аудитора и занялся аудитом.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

То есть вы были правоведом?

Марат Марков:

Да, я же за это время успел получить юридическое образование после приезда из Капустиного Яра в 1993-м. Дальше поступило приглашение, от которого трудно было отказаться. Сначала в БелТА, а потом в Администрацию Президента на должность главного советника идеологического управления, в Администрации уже непосредственно с 2003 по 2011 год. Я так прошел все ступеньки в идеологии, а потом поступил в Академию управления как раз в этот период на экономику. И звонок такой, завтра к главе Администрации на собеседование. Когда пришел уже, было обозначено, что зампредом Белтелерадиокомпании, курирующим новости, будут предлагать. Глава государства поддержал это предложение. Получилось так, что я попал на телевидение. Но это было, конечно, треш, потому что на тот момент...

Александр Осенко:

Вот как поменять абсолютную дисциплину на творчество?

Марат Марков:

Нет, тут есть один момент. Мы все-таки, работая в Администрации, имели непосредственное отношение, то есть курировали в том числе и новости, и телеканалы. И вот этот момент, он не был слишком болезненным, но специфика все-таки была. Чем отличается суфлер от синхрона, я не знал на тот момент, но зато очень быстро в этом разобрался. По крайней мере, мне хватило, наверное, полгода для того, чтобы полностью уже окунуться в среду. Дальше шесть лет практически в Белтелерадиокомпании. После этого был такой интересный момент, когда два очень уважаемых мною человека приглашают меня буквально после совещания, такое поступило мнение, что вы возглавите ОНТ.