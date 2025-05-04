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Как учился Марат Марков в школе? Министр информации рассказал о своих увлечениях в детстве

04 мая 2025 07:20
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Марат Марков, министр информации Республики Беларусь.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Школу закончили с отличием?

Как учился Марат Марков в школе? Министр информации рассказал о своих увлечениях в детстве-2

Марат Марков, министр информации Республики Беларусь: 
С золотой медалью.

Александр Осенко:
Было когда-нибудь в журнале неуд по поведению?

Марат Марков:
Нет. Я всегда был очень хорошим мальчиком, так все говорили. А все шалости, они были...

Все, что могло взрываться, и все, что могло гореть, это в детстве прошло через руки в обязательном порядке. Что, взрывпакеты мы не делали? Да я могу сегодня рассказать 50 способов.

Александр Осенко:
Не надо, это уже будет экстремизм.

Марат Марков:
Да, и соседки приходили, когда их дети почему-то оказывались с выбитыми зубами в результате наших экспериментов. Это тоже было. А военное училище помогло окончательно сформировать характер, потому что буквально уже на первом курсе, после КМБ, меня сначала назначили командиром отделения, а через две недели замкомвзвода. Я пять лет до окончания училища был заместителем командира взвода. Причем у нас была в последние два года спецгруппа. Мы были квантовики-оптики. Нас называли яйцеголовые. Это не потому, что так сегодня я выгляжу. Отбирали туда, как считалось, лучших. И у нас в группе было три золотых медалиста и четыре краснодипломника из одиннадцати человек. Распределение было достаточно своеобразное. Золотые медалисты вместе с краснодипломниками поехали кто в Нурек, кто в Капустин-Яр, кто на Тихоокеанский флот. Потом уже, когда попал на телевидение, я подумал: я впервые в жизни с телевидением столкнулся именно в Кап.Яре в 91-м. 

# Интервью # Марат Марков # Александр Осенко

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