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7 апреля в Могилеве открылись Дни культуры Литвы

07 апреля 2015 07:56
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Новости Беларуси. Не только посмотреть, но и научиться. С большим разнообразием декоративно-прикладного искусства Литвы могут ознакомиться жители Могилева. 7 апреля в городе над Днепром начинаются Дни культуры этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Программа во многом традиционная, но от этого не менее интересная. Это  выставки фотографий, национального костюма, выступление творческих коллективов и мастер-классы по гончарству, вытинанке, росписи и декорировании пасхальных яиц. 

# общество # Беларусь-Литва

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