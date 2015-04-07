7 апреля в Могилеве открылись Дни культуры Литвы

Новости Беларуси. Не только посмотреть, но и научиться. С большим разнообразием декоративно-прикладного искусства Литвы могут ознакомиться жители Могилева. 7 апреля в городе над Днепром начинаются Дни культуры этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа во многом традиционная, но от этого не менее интересная. Это выставки фотографий, национального костюма, выступление творческих коллективов и мастер-классы по гончарству, вытинанке, росписи и декорировании пасхальных яиц.