Почему для этого белорусского медика уехать с Родины – это немножко умереть? Мнение Сергея Полякова

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

Я стажировался в Германии, в Кельне, три месяца. Я жил там без знания немецкого языка. Достаточно неплохо могу использовать английский в своей жизни. Я стажировался в университетской клинике, в урологическом отделении, с очень прекрасными людьми. До сих пор у нас очень добрые, теплые отношения. Кстати, после той стажировки профессор, с которым мы там подружились, приехал в Минск со всей своей семьей. Он для себя открыл Беларусь. Они даже не представляли, насколько здесь красиво, здорово и интересно все.

Это было в 2005 году, он мне тогда говорит: Сергей, тебе с твоими возможностями… Только выучи немецкий – и все. Но у меня и здесь в профессиональном плане все неплохо складывалось, я уже тогда был заведующим отделением. А во-вторых, все-таки когда ты живешь в стране, ты понимаешь разность менталитета. Известная фраза: уехать – это немножечко умереть. Наверное, какие-то материальные моменты были бы там лучше, но душа, это общение, люди… Даже квартира, к которой ты привык, соседи. Надо в стране рождаться и жить.