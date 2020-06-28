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Почему чёрные копатели помогают находить захоронения бойцов Красной армии

28 июня 2020 15:05
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Сергей Верас:
Именно здесь начиналась Калинковичско-Мозырская наступательная операция. Бой под Домановичами длился 10 часов, об этом напоминают многочисленные окопы, траншеи, блиндажи. А свежие рытвины – это работа черных копателей. В поисках военных трофеев они частяком нарываются на кости красноармейцев и сообщают об этом в местные органы власти.

Почему чёрные копатели помогают находить захоронения бойцов Красной армии-1

Реакция на анонимные сообщения мгновенная. Предварительные работы, и на место выезжают поисковики. Они своего рода монополисты. Только прошедшие подготовку в специальном центре военнослужащие могут исследовать неустановленные захоронения, судьбы останков солдат разных армий, находящихся в белорусской земле.

Почему чёрные копатели помогают находить захоронения бойцов Красной армии-4

Вот, это результат работы черных копателей.

Почему чёрные копатели помогают находить захоронения бойцов Красной армии-7

Деревяшка втыкалась бы. Это кость, она не втыкается вообще.

Почему чёрные копатели помогают находить захоронения бойцов Красной армии-10

Геннадий, вперед.

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Верас # Фотофакт

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