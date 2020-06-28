Почему чёрные копатели помогают находить захоронения бойцов Красной армии

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Сергей Верас:

Именно здесь начиналась Калинковичско-Мозырская наступательная операция. Бой под Домановичами длился 10 часов, об этом напоминают многочисленные окопы, траншеи, блиндажи. А свежие рытвины – это работа черных копателей. В поисках военных трофеев они частяком нарываются на кости красноармейцев и сообщают об этом в местные органы власти.