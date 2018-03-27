«Почему бы не назвать именем отца и сына Спасовичей одну из минских улиц?»: история знаменитой семьи

Более 200 лет назад на северной окраине Минска было основано кладбище, которое называли Переспинским, а сегодня знают, как Сторожёвское. Если на Кальварии покоились католики, то на этом кладбище хоронили православных.

За полтора столетия оно сильно разрослось, поэтому в середине ХХ века захоронения прекратили, а в 70-ые годы кладбище, вообще, снесли. Могилы людей, на которые приходили родственники, перенесли на другие кладбища, остальные убрали. От кладбища осталось лишь несколько надгробных камней, которые сегодня стоят во дворе церкви Святой Марии Магдалины.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Можно ли по этим 5 памятникам (это так называемые кенотафы – надгробия, под которыми нет захоронений) определить, раскопать, реконструировать судьбы людей? Как ни странно, больше всего удалось узнать про младенца Михаила – сына Даниила Спасовича, инспектора Минской врачебной управы, родившегося 23 сентября 1834 года и скончавшегося 12 сентября 1835 года.

Про самого младенца, конечно, узнать нечего – мальчик, не доживший нескольких дней до года. Но его отец и брат были очень известными личностями, память о которых хранится до сих пор. Даниил Осипович Спасович родился в 1797 году в Мозыре. Отец его был дьяконом униатской церкви, а о матери, к сожалению, ничего не известно. Дворянская семья со временем обеднела, поэтому Даниил поступил в Виленский университет на государственное обеспечение.

Отучившись на физическом факультете, молодой человек решил сменить специальность. Даниил Спасович получил высшее медицинское образование, защитил диссертацию и стал доктором медицины. В феврале 1824 года молодого специалиста направили на работу в уездную больницу города Речицы. Доктор с энтузиазмом взялся за любимое дело, и уже через год речицкая больница на 25 коек была признана одной из лучших в губернии. Вадим Зеленков:

Там же, в Речице случилось ещё одно знаменательное событие в его жизни – он женился на Теофиле Крейц. Баронесса Крейц, как говорится в официальных документах. Род Крейцев – очень известный, происходили они из Швеции. И вот есть белорусская ветвь этого рода. Портрет одного из Крейцев висит в галерее героев войны 1812 года в Петербурге.

Теофиля Крейц была очень образованной женщиной, знала много языков, пользовалась успехом в свете. И брак получился интересным, они прожили вместе более 50 лет. В 1828 году Спасович сдал экзамены на получение звания доктора хирургии, а чуть позже – звания физиката, то есть, мог не только лечить, но и управлять медицинским учреждением. Через несколько лет перспективный специалист был переведён в Минск, и уже в 1834 году занял должность инспектора Минской врачебной управы. Это был главный врач Минской губернии – главная медицинская персона в столице.

Вадим Зеленков:

Основным его призванием было, всё-таки, не руководить медициной, а лечить людей. Помимо службы во врачебной управе, он занимался и лечебной деятельностью. Был врачом Минской духовной семинарии (сегодня в этом здании Суворовское училище), а затем много лет преподавал семинаристам основы медицины. Работал он и в Троицкой больнице. Вы видите старые здания, которые ещё помнят доктора Спасовича.

Потом это называлось «Больница №2». Об этом периоде оставил воспоминания Павел Михайлович Шпилевский в своей знаменитой книге «Путешествия по Полесью и белорусскому краю».

«Троицкий госпиталь содержится в необыкновенной чистоте и заключает в себе всевозможные удобства для больных, чем обязан знаменитому доктору, инспектору Минской врачебной управы Осипу Данииловичу Спасовичу, пользующемуся уважением и любовью всего минского края. Кто помнит тридцатые и сороковые годы текущего столетия, кто следил за благодетельными действиями и распоряжениями Минской врачебной управы во времена холеры и других эпидемических болезней, тот знает, чем обязаны жители Минска и всей губернии Минской этому редкому человеку, истинному другу больного человечества и бескорыстному помощнику бедных людей. Минск всегда благословляет этого доброго врача. Не одна мать, не один сын и не одно семейство с чувством признательности произносит имя господина Спасовича. Я также принадлежу к числу признательных его пациентов».

К сожалению, в Минске практически не осталось следов деятельности Даниила Спасовича. Но это старинное здание на площади Свободы удивительным образом соединило в себе судьбы отца и сына Спасовичей. Когда-то это были присутственные места, и, скорее всего, именно здесь находилась Минская врачебная городская управа, главой которой и был Даниил Осипович.

Но бывал он в своём кабинете не так часто, потому что работа инспектора управы требовала постоянных разъездов. Сохранились многочисленные документы, где Даниил Осипович уведомлял об отбытии в очередную поездку. Писал рапорты, что в такой-то аптеке не хватает лекарств, что в Слуцке можно отдать неиспользуемый корпус под больницу. Подписывали такие документы обычно инспектор врачебной управы Спасович, хирург губернский Иван Мощинский и губернский акушер, знаменитый минский врач, Вильгельм Гинденбург. Вадим Зеленков:

А ещё в этом здании с 1803 по 1845 год размещалась Минская мужская гимназия. На мемориальной доске мы видим имя Владимира Спасовича – это сын Даниила Осиповича и брат Михаила, надгробие которого мы уже видели.

Он родился в Речице, учился в Минской гимназии, окончив её, поступил в Петербургский университет. И стал одним из известнейших юристов Российской империи. Владимир Спасович был известен не только, как русский юрист, но и как русский литературный критик, и польский литературный критик. Он писал на двух языках. Его литературные работы до сих пор интересны не только специалистам, но и широкому читателю.

Владимир Спасович, уехав из Минска в возрасте 17 лет, не забывал родной город. Его имя – в почёте. И Министерство юстиции Республики Беларусь учредило приз Владимира Спасовича, которым награждаются авторы лучших юридических работ.

У Спасовичей в Минске был уютный деревянный дом с флигелем на каменном фундаменте. Здесь всегда было много гостей, потому что царили польское гостеприимство и благородство. Детей в семье было много. Отец семейства был православным, а мать – католичка, и супруги договорились, чтобы все дети мужского пола были крещены по православному обряду, а женского – по католическому. Поэтому младенец Михаил и был похоронен на православном Сторожёвском кладбище, а дочери – на католическом Кальварийском.

Но не все. Александра Спасович пережила всех братьев и сестёр, и умерла в первые годы ХХ века. Остальные ушли из жизни молодыми. Даже на этом надгробии видно, что две дочери носили имя Евгения, видимо, второй дали имя после смерти первой, в надежде, что её судьба будет более счастливой.

Вадим Зеленков:

В 1867 году Владимиру Спасовичу было уже 70, его жене – немногим меньше. Старики Спасовичи уехали под Киев, прожили там некоторое время, а затем обосновались в Лемешевке. Это тогда была Подольская губерния, сегодня – Винницкая область. Там купил имение Владимир Спасович, и вот в имении сына они прожили свои последние годы. Даниил Осипович умер осенью 1882 года. До последних дней он помогал людям. Прошло ровно 150 лет, как супруги Спасовичи уехали из Минска. Но память о них осталась в городе.