В рамках акции «Не будь невидимкой на дороге!» минские школьники сделали подарки пешеходам и водителям

Новости Беларуси. Столичные школьники 27 марта подарили пешеходам и автомобилистам важные для жизни атрибуты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Столичные школьники 27 марта подарили пешеходам и автомобилистам важные для жизни атрибуты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ребята каждому вручили фликеры и предложили засветиться в темноте. Эта акция – не случайная. По статистике 90% несчастных случаев на дороге происходит именно в вечернее и ночное время. Кстати, тем, кто пренебрегает световозвращающими значками и жилетами повышенной видимости, светит штраф – около сотни рублей.
Ксения Коваленя, учащийся гимназии № 192:
Уважаемые водители, прошу вас соблюдать правила – включать фары, ехать не быстро.
Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:
Для стабилизации дорожно-транспортной обстановки на дорогах, с целью предупреждения ДТП с 27 марта по 2 апреля в стране – профилактическая акция «Не будь невидимкой».