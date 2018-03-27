В рамках акции «Не будь невидимкой на дороге!» минские школьники сделали подарки пешеходам и водителям

Новости Беларуси. Столичные школьники 27 марта подарили пешеходам и автомобилистам важные для жизни атрибуты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ребята каждому вручили фликеры и предложили засветиться в темноте. Эта акция – не случайная. По статистике 90% несчастных случаев на дороге происходит именно в вечернее и ночное время. Кстати, тем, кто пренебрегает световозвращающими значками и жилетами повышенной видимости, светит штраф – около сотни рублей.

Ксения Коваленя, учащийся гимназии № 192:

Уважаемые водители, прошу вас соблюдать правила – включать фары, ехать не быстро.