Прямой эфир

В рамках акции «Не будь невидимкой на дороге!» минские школьники сделали подарки пешеходам и водителям

27 марта 2018 20:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Столичные школьники 27 марта подарили пешеходам и автомобилистам важные для жизни атрибуты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В рамках акции «Не будь невидимкой на дороге!» минские школьники сделали подарки пешеходам и водителям-1

Ребята каждому вручили фликеры и предложили засветиться в темноте. Эта акция – не случайная. По статистике 90% несчастных случаев на дороге происходит именно в вечернее и ночное время. Кстати, тем, кто пренебрегает световозвращающими значками и жилетами повышенной видимости, светит штраф – около сотни рублей.

В рамках акции «Не будь невидимкой на дороге!» минские школьники сделали подарки пешеходам и водителям-4

Ксения Коваленя, учащийся гимназии № 192:
Уважаемые водители, прошу вас соблюдать правила – включать фары, ехать не быстро.

В рамках акции «Не будь невидимкой на дороге!» минские школьники сделали подарки пешеходам и водителям-7

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:
Для стабилизации дорожно-транспортной обстановки на дорогах, с целью предупреждения ДТП с 27 марта по 2 апреля в стране – профилактическая акция «Не будь невидимкой».

# общество # Фотофакт # ГАИ # Любовь Трепашко # Ксения Ковальченя

Другие новости рубрики

Все новости
Зачем жителей домов на Богдановича попросили перекрасить окна в коричневый цвет?
27 марта 2018 20:28

Зачем жителей домов на Богдановича попросили перекрасить окна в коричневый цвет?

Жить своим делом. Как изменения в предпринимательской деятельности отразились на ведении бизнеса в Беларуси?
27 марта 2018 20:13

Жить своим делом. Как изменения в предпринимательской деятельности отразились на ведении бизнеса в Беларуси?

Избежать трагедии. Как МЧС Беларуси проверяет все торговые центры в стране
27 марта 2018 19:19

Избежать трагедии. Как МЧС Беларуси проверяет все торговые центры в стране