В Витебске работает молодёжный консультационный центр по вопросам избирательного права

Где проголосовать, если вы находитесь в командировке, какой документ брать на избирательный участок в случае утери паспорта – на эти и другие вопросы населения готовы ответить будущие юристы. На базе Витебского государственного университета работает молодежный консультационный центр по вопросам избирательного права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя проект относительно молодой, он уже зарекомендовал себя. Проверку боем прошел в 2024 году – в рамках выборов депутатов и единого дня голосования. Опыт оказался успешным, и центр продолжил работу. У общества есть запрос, у вуза – возможность помочь.

Виолетта Козловская, декан юридического факультета Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:

Мы проводим выездные консультации, лекции, выступления, деловые игры, квизы, которые касаются электорального законодательства, избирательного процесса в Республике Беларусь. Для того чтобы разъяснить нашим людям, что такое вообще избирательный процесс, если кто-то голосует впервые и ни разу не был на выборах, какие есть особенности соблюдения избирательного законодательства, каких правил необходимо придерживаться и в чем состоят права избирателя. Молодые специалисты готовы проконсультировать как лично, для этого нужно прийти в центр, так и по телефону. Второй вариант более популярен: так можно решить вопрос наиболее оперативно. Но есть и те, кто предпочитает общаться оффлайн. Обращений немало, и поступают они не только от местных. Мобильный центр выручает гостей региона, которые приехали, например, в командировку.