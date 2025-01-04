Их видео набирают миллионы просмотров. Как команда декораторов из Бреста задают тренды в дизайне

Флористы и дизайнеры задают тренды 2025 года. Белорусские города погрузились в праздничную атмосферу, но за каждым нестандартным решением в оформлении стоят мастера своего дела, для кого украшение больше чем профессия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Студия в Бресте вот уже 8 лет создает настроение горожанам, сотни тысяч отметок в социальных сетях со всего мира. Для каждого года – свое авторское наполнение. Мимо чего не пройти в этом – знает Кристина Протосовицкая.

Тысячи отметок в социальных сетях и картинка будто ожившая карта желаний. В Бресте эти адреса знают все охотники за праздничными кадрами. Но мало кто знает, что новогодние тренды белорусского областного центра сохранили в мировом популярном фотохостинге более 700 тысяч раз, а география – едва ли не вся планета.

Яна Казючиц, владелица сети студий флористики и декора:

В TikTok наши видео набирают 1,5 миллиона. Это весь мир: и Америка, и Европа все смотрит, и Россия. Это огромная международная платформа вдохновения. И мы решили выкладывать наши фасады. Когда ты делаешь это от души и так, чтобы это хотелось тебе, это будет хотеться всем.

А ведь все начиналось с цветов. Ими же продолжается. Но с ноября флористическая дизайн-студия начинает работать в особо в рождественском ритме.

Дарья Середа, флорист-декоратор:

Для нас это очень важно, особенно смотря на то, какая у нас сейчас погода, и снега нет. И эти все огонечки вечером, красивые фасады, они просто вдохновляют, и становится легче.