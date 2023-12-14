В Беларуси подешевели стоматологические услуги. Во сколько обойдётся лечение зубов?

Учитывая, что в государственных учреждениях здравоохранения традиционно более низкие цены, изменения в большей степени коснутся работы частных клиник. Так, удаление молочного зуба в среднем станет дешевле на 33 %, а лечение кариеса – на 47 %.

Василий Жогло, главный врач Гомельской областной стоматологической поликлиники:

Министерством здравоохранения принято решение о расширении перечня регулируемых видов услуг. Если раньше у нас в этот перечень попадали ортопедическая стоматология, зуботехнические работы, рентгенологические услуги, сейчас дополнительно терапевтическая, ортодонтическая и хирургическая стоматология. Министерством здравоохранения установлены предельные максимальные тарифы на эти виды услуг. Это значит, что никакая организация, в том числе частная, не сможет поднять тарифы.

При этом изменения не будут распространяться на стоимость стоматологии для иностранных граждан. Коммерческий сектор по-прежнему будет ориентирован на экспорт медицинских услуг. Для того чтобы было проще разобраться в ценовых новациях, Министерство здравоохранения организовало работу специальной горячей телефонной линии.