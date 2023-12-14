Прямой эфир

В Беларуси подешевели стоматологические услуги. Во сколько обойдётся лечение зубов?

14 декабря 2023 16:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси подешевели стоматологические услуги. Министерством здравоохранения установлены границы максимальных тарифов на разные виды оказания помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси подешевели стоматологические услуги. Во сколько обойдётся лечение зубов?-1

Учитывая, что в государственных учреждениях здравоохранения традиционно более низкие цены, изменения в большей степени коснутся работы частных клиник. Так, удаление молочного зуба в среднем станет дешевле на 33 %, а лечение кариеса – на 47 %.

В Беларуси подешевели стоматологические услуги. Во сколько обойдётся лечение зубов?-4

Василий Жогло, главный врач Гомельской областной стоматологической поликлиники:
Министерством здравоохранения принято решение о расширении перечня регулируемых видов услуг. Если раньше у нас в этот перечень попадали ортопедическая стоматология, зуботехнические работы, рентгенологические услуги, сейчас дополнительно терапевтическая, ортодонтическая и хирургическая стоматология. Министерством здравоохранения установлены предельные максимальные тарифы на эти виды услуг. Это значит, что никакая организация, в том числе частная, не сможет поднять тарифы.

При этом изменения не будут распространяться на стоимость стоматологии для иностранных граждан. Коммерческий сектор по-прежнему будет ориентирован на экспорт медицинских услуг. Для того чтобы было проще разобраться в ценовых новациях, Министерство здравоохранения организовало работу специальной горячей телефонной линии.

# Учреждения здравоохранения # общество # Василий Жогло

Другие новости рубрики

Все новости
96% белорусов считают самым безопасным местом свой дом. Вот данные соцопроса
14 декабря 2023 16:51

96% белорусов считают самым безопасным местом свой дом. Вот данные соцопроса

«Был легкомысленный поступок». Откровения минчанки, которая участвовала в протестах в 2020-м и вернулась в Беларусь из Польши
14 декабря 2023 16:49

«Был легкомысленный поступок». Откровения минчанки, которая участвовала в протестах в 2020-м и вернулась в Беларусь из Польши

Лукашенко: «Докатились до абсурда. Европейский фонд мира выделяет средства на войну в Украине»
14 декабря 2023 16:44

Лукашенко: «Докатились до абсурда. Европейский фонд мира выделяет средства на войну в Украине»