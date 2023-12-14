65 кг просроченной продукции найдено в магазинах потребкооперации Гомельской области

Нарушения выявлены в 18 торговых объектах региона. В списке непригодного для употребления кулинарные и кондитерские изделия, а также овощные консервы.

Ольга Соловьева, заместитель председателя Комитета государственного контроля Гомельской области:

По результатам мониторинга Комитетом эти товары запрещены к реализации, юридическое лицо привлечено к административной ответственности. Помимо этого, выявлены нарушения требований техрегламента Таможенного союза, что подразумевает, что покупателям не предоставляется необходимая информация о товарах. Также нарушали санитарные нормы, правила, типичные из них – нарушения температурных условий хранения и нахождение в продаже фруктов и овощей с признаками недоброкачественности, а также другие нарушения.

В областном потребительском обществе пояснили: в сложившийся ситуации виноваты продавцы. Нагрузка в сельских магазинах высокая, не все своевременно выполняют свои обязанности. Для исправления ситуации с ними проведут дополнительный инструктаж.