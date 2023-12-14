65 кг просроченной продукции найдено в магазинах потребкооперации Гомельской области

Новости Беларуси. Более 65 килограммов просроченной продукции в магазинах потребкооперации Гомельской области обнаружил Комитет государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 65 килограммов просроченной продукции в магазинах потребкооперации Гомельской области обнаружил Комитет государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нарушения выявлены в 18 торговых объектах региона. В списке непригодного для употребления кулинарные и кондитерские изделия, а также овощные консервы.
Ольга Соловьева, заместитель председателя Комитета государственного контроля Гомельской области:
По результатам мониторинга Комитетом эти товары запрещены к реализации, юридическое лицо привлечено к административной ответственности. Помимо этого, выявлены нарушения требований техрегламента Таможенного союза, что подразумевает, что покупателям не предоставляется необходимая информация о товарах. Также нарушали санитарные нормы, правила, типичные из них – нарушения температурных условий хранения и нахождение в продаже фруктов и овощей с признаками недоброкачественности, а также другие нарушения.
В областном потребительском обществе пояснили: в сложившийся ситуации виноваты продавцы. Нагрузка в сельских магазинах высокая, не все своевременно выполняют свои обязанности. Для исправления ситуации с ними проведут дополнительный инструктаж.
Татьяна Толканова, начальник управления торговли и общественного питания Гомельского областного потребительского общества:
У нас есть постановление правления Белкоопсоюза № 5, в котором четко прописано, как необходимо смотреть за сроком годности и не допускать просрочки в наших торговых предприятиях. Мы каждого продавца, наше материально ответственное лицо, ознакомили с данным поставлением, провели несколько обучающих семинаров в 2023 году. В ноябре мы проводили селекторное совещание с представителями МАРТ по данным вопросам.
Напомним, мониторинг объектов торговли потребительских обществ проходит по всей стране. Его проводят по поручению главы государства.