«У нас постоянное взаимодействие с артиллерией и авиацией». Военные рассказали, как проходит белорусско-российское учение «Щит Союза»

Новости Беларуси. Подразделения 120-ой механизированной бригады остановили превосходящего по силам противника. На втором этапе совместного белорусско-российского оперативного учения «Щит Союза» танкисты и мотострелки провели оборонительный бой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Условный противник имел превосходство. Силы батальона тактической группы в три раза уступали неприятелю. Но с поставленными задачами удалось справиться.

Игорь Титов, командир мотострелковой роты:

Мы на правом фланге работаем. Армия Российской Федерации находится на левом фланге. У нас постоянное взаимодействие с артиллерией и авиацией.

Владислав Заливко, пулеметчик:

В пехоте 10-ый месяц служу. Мне нравится. Есть жизнь и движение. Окопы. Военная романтика.