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«У нас постоянное взаимодействие с артиллерией и авиацией». Военные рассказали, как проходит белорусско-российское учение «Щит Союза»

17 сентября 2019 08:28
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Новости Беларуси. Подразделения 120-ой механизированной бригады остановили превосходящего по силам противника. На втором этапе совместного белорусско-российского оперативного учения «Щит Союза» танкисты и мотострелки провели оборонительный бой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас постоянное взаимодействие с артиллерией и авиацией». Военные рассказали, как проходит белорусско-российское учение «Щит Союза»-1

Условный противник имел превосходство. Силы батальона тактической группы в три раза уступали неприятелю. Но с поставленными задачами удалось справиться.

«У нас постоянное взаимодействие с артиллерией и авиацией». Военные рассказали, как проходит белорусско-российское учение «Щит Союза»-4

«У нас постоянное взаимодействие с артиллерией и авиацией». Военные рассказали, как проходит белорусско-российское учение «Щит Союза»-6

Игорь Титов, командир мотострелковой роты:
Мы на правом фланге работаем. Армия Российской Федерации находится на левом фланге. У нас постоянное взаимодействие с артиллерией и авиацией.

«У нас постоянное взаимодействие с артиллерией и авиацией». Военные рассказали, как проходит белорусско-российское учение «Щит Союза»-9

Владислав Заливко, пулеметчик:
В пехоте 10-ый месяц служу. Мне нравится. Есть жизнь и движение. Окопы. Военная романтика.

«У нас постоянное взаимодействие с артиллерией и авиацией». Военные рассказали, как проходит белорусско-российское учение «Щит Союза»-12

Для победы в этом бою танкистам и мотострелкам потребовалась помощь войск противовоздушной обороны. К слову, наведение артиллерийских систем на цели обеспечивали операторы белорусских беспилотных авиационных комплексов, они же корректировали огневое поражение. 

# Военные учения # общество # Игорь Титов # Владислав Заливко # Фотофакт

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