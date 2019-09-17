«У нас постоянное взаимодействие с артиллерией и авиацией». Военные рассказали, как проходит белорусско-российское учение «Щит Союза»
Новости Беларуси. Подразделения 120-ой механизированной бригады остановили превосходящего по силам противника. На втором этапе совместного белорусско-российского оперативного учения «Щит Союза» танкисты и мотострелки провели оборонительный бой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Условный противник имел превосходство. Силы батальона тактической группы в три раза уступали неприятелю. Но с поставленными задачами удалось справиться.
Игорь Титов, командир мотострелковой роты:
Мы на правом фланге работаем. Армия Российской Федерации находится на левом фланге. У нас постоянное взаимодействие с артиллерией и авиацией.
Владислав Заливко, пулеметчик:
В пехоте 10-ый месяц служу. Мне нравится. Есть жизнь и движение. Окопы. Военная романтика.
Для победы в этом бою танкистам и мотострелкам потребовалась помощь войск противовоздушной обороны. К слову, наведение артиллерийских систем на цели обеспечивали операторы белорусских беспилотных авиационных комплексов, они же корректировали огневое поражение.