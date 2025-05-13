Побывали на одной из главных инста-локаций Минска и узнали самые романтичные истории Лошицкого парка

Лошицкий парк – пожалуй, один из самых загадочных и таинственных в Минске. О всех его тайнах мы еще расскажем. А еще сюда любят приходить гости города и местные жители, чтобы погулять по аллеям. Особенно весной, когда начинают цвести яблони, вишни, алыча.

Концентрация красоты просто зашкаливает. Неслучайно это одна из самых популярных майских инста-локаций. Полюбоваться шикарным яблоневым садом и надышаться этим чарующим ароматом пришли и мы.

Лидия Маркович, заведующая филиалом «Музей «Лошицкая усадьба»:

История Лошицы и Лошицкого парка, усадебно-паркового комплекса начинается с XVI века.

Наибольшего расцвета парк достиг при последнем хозяине Евстафии Любанском. Он проводил эксперименты по скрещиванию растений, заказывал саженцы из других стран, причем достаточно экзотические.

Когда Евстафий Любанский делал предложение своей будущей жене Ядвиге, она пожелала жить в самом красивом доме в Минской губернии и чтобы ей подарили самый красивый цветок. Чтобы услышать заветное «да», он все выполнил – затеял модернизацию, перестройку Лошицы и усадебного дома.

Лидия Маркович:

Дом появился в новом тогда стиле модерн. Это разноуровневая архитектура. Появились очень красивые декоративные элементы на окнах, дверные проемы. Внутри дома появилась совершенно уникальная тогда система отопления. И появляется канализация. Сегодня мы про такие дома говорили бы «умный дом».