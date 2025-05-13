Прямой эфир

Побывали на одной из главных инста-локаций Минска и узнали самые романтичные истории Лошицкого парка

13 мая 2025 08:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лошицкий парк – пожалуй, один из самых загадочных и таинственных в Минске. О всех его тайнах мы еще расскажем. А еще сюда любят приходить гости города и местные жители, чтобы погулять по аллеям. Особенно весной, когда начинают цвести яблони, вишни, алыча.

Побывали на одной из главных инста-локаций Минска и узнали самые романтичные истории Лошицкого парка-2

Концентрация красоты просто зашкаливает. Неслучайно это одна из самых популярных майских инста-локаций. Полюбоваться шикарным яблоневым садом и надышаться этим чарующим ароматом пришли и мы.

Побывали на одной из главных инста-локаций Минска и узнали самые романтичные истории Лошицкого парка-4

Лидия Маркович, заведующая филиалом «Музей «Лошицкая усадьба»:
История Лошицы и Лошицкого парка, усадебно-паркового комплекса начинается с XVI века.

Побывали на одной из главных инста-локаций Минска и узнали самые романтичные истории Лошицкого парка-6

Наибольшего расцвета парк достиг при последнем хозяине Евстафии Любанском. Он проводил эксперименты по скрещиванию растений, заказывал саженцы из других стран, причем достаточно экзотические.

Побывали на одной из главных инста-локаций Минска и узнали самые романтичные истории Лошицкого парка-8

Когда Евстафий Любанский делал предложение своей будущей жене Ядвиге, она пожелала жить в самом красивом доме в Минской губернии и чтобы ей подарили самый красивый цветок. Чтобы услышать заветное «да», он все выполнил – затеял модернизацию, перестройку Лошицы и усадебного дома.

Побывали на одной из главных инста-локаций Минска и узнали самые романтичные истории Лошицкого парка-10

Лидия Маркович:
Дом появился в новом тогда стиле модерн. Это разноуровневая архитектура. Появились очень красивые декоративные элементы на окнах, дверные проемы. Внутри дома появилась совершенно уникальная тогда система отопления. И появляется канализация. Сегодня мы про такие дома говорили бы «умный дом».

Побывали на одной из главных инста-локаций Минска и узнали самые романтичные истории Лошицкого парка-12

И, конечно же, он привез тот самый «аленький цветочек» – магнолию из Северного Китая. И посадил специально под окном комнаты Ядвиги, чтобы можно было любоваться ее цветением.

Подробности смотрите в видео.

# Достопримечательности Минска # История # Лидия Маркович

Другие новости рубрики

Все новости
Почему важно контролировать уровень холестерина в организме? Объяснил кардиолог центра «Нордин»
13 мая 2025 08:15

Почему важно контролировать уровень холестерина в организме? Объяснил кардиолог центра «Нордин»

Как в мире гаджетов увлечь ребёнка шахматами? Пообщались с тренером национальной сборной Беларуси
13 мая 2025 08:03

Как в мире гаджетов увлечь ребёнка шахматами? Пообщались с тренером национальной сборной Беларуси

В Минске открыли Доску почёта «Лидеры образования»
13 мая 2025 07:40

В Минске открыли Доску почёта «Лидеры образования»