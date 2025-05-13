Почему важно контролировать уровень холестерина в организме? Объяснил кардиолог центра «Нордин»

Холестерин – важнейшее вещество в организме человека. Он выполняет множество функций – от строительного компонента для всех клеток организма до выработки гормонов.

Сергей Чуприк, врач-кардиолог медицинского центра «Нордин»:

Холестерин способствует формированию и правильному функционированию клеток нашего организма, обеспечивает функциональность мышц и костей, участвует в метаболизме, то есть в обменных процессах, обеспечивает усвоение таких витаминов, как А, К, D, Е. Также влияет на работу щитовидной железы и функциональность нервных волокон.

Основная часть холестерина до 80 % вырабатывается в организме человека, в то время как 20 % поступает вместе с пищей. Основные источники пищевого холестерина включают молочные продукты, мясо, яйца и морепродукты. Сергей Чуприк:

Холестерин полезен для нашего организма, только если его концентрация находится в приемлемых границах нормы. Пониженный уровень холестерина может приводить к таким заболеваниям, как гипертериоз, сахарный диабет, также могут развиваться инсульты, нарушается либидо у людей, может нарушаться репродуктивная функция у девушек, вплоть до бесплодия. Важно поддерживать уровень холестерина в определенных нормах.

Основной синтез холестерина происходит в печени, однако человеческий организм может сам регулировать его уровень. Если с пищей поступает много холестерина, печень снижает его выработку, и наоборот. Проблемы, связанные с холестерином, начинаются, когда в рационе человека слишком много жирной пищи. Это может привести к различным сердечно-сосудистым заболеваниям, включая атеросклероз, ишемическую болезнь сердца и инсульт. Сергей Чуприк:

Примерно у 40 % здорового населения, которые не испытывают никаких жалоб, уже формируются атеросклеротические бляшки. Основными причинами нарушения липидного обмена является неправильное питание – потребление жирной, жареной, острой пищи, постоянное употребление пищи в сетях фастфуда. А также не последнюю роль играет наследственность. Если у человека в роду, у родственников уже были зафиксированы инфаркты или инсульты, то он, к сожалению, автоматически уже входит в группу повышенного риска таких же проблем.

Холестерин – жизненно важное вещество, однако его избыток может привести к серьезным заболеваниям. Регулярные проверки уровня холестерина, правильное питание, физическая активность и при необходимости медикаментозная терапия помогут избежать множества проблем со здоровьем.