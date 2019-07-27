«Побыть с семьей на свежем воздухе»: спортивный пикник для силовых ведомств прошёл под Гомелем

Новости Беларуси. Бои на подушках, спринт в ластах, распиловка бревен и филигранное владение кувалдой. Под Гомелем прошел крупнейший спортивно-семейный праздник под эгидой спортобщества «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдых нескольких сотен семей – всего около тысячи человек – своеобразный корпоратив силовых ведомств. Сотрудники милиции, прокуратуры, Следственного комитета, эксперты-криминалисты, таможенники, пограничники и военные каждый год с детьми и женами собираются вместе для того, чтобы провести уик-энд в неформальной обстановке.

Роман Тимохин, участник слета:

Служба, ежедневно на работе с утра до вечера на работе, семье не удается уделить должное внимание. Поэтому считаю, что такие мероприятия должны проводиться регулярно. Чтобы сотрудники могли побыть со своей семьей на свежем воздухе. И со сторонними структурами. Это объединяет.

Наталья Тимохина, участница слета:

Я считаю, что это очень хорошо. Это, наверное, немножко сближает. Можно заодно подышать свежим воздухом. Посмотреть, пропагандировать ребенку спорт.