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«Побыть с семьей на свежем воздухе»: спортивный пикник для силовых ведомств прошёл под Гомелем

27 июля 2019 14:51
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Новости Беларуси. Бои на подушках, спринт в ластах, распиловка бревен и филигранное владение кувалдой. Под Гомелем прошел крупнейший спортивно-семейный праздник под эгидой спортобщества «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Побыть с семьей на свежем воздухе»: спортивный пикник для силовых ведомств прошёл под Гомелем-1

Отдых нескольких сотен семей – всего около тысячи человек – своеобразный корпоратив силовых ведомств. Сотрудники милиции, прокуратуры, Следственного комитета, эксперты-криминалисты, таможенники, пограничники и военные каждый год с детьми и женами собираются вместе для того, чтобы провести уик-энд в неформальной обстановке.

«Побыть с семьей на свежем воздухе»: спортивный пикник для силовых ведомств прошёл под Гомелем-4

Роман Тимохин, участник слета:
Служба, ежедневно на работе с утра до вечера на работе, семье не удается уделить должное внимание. Поэтому считаю, что такие мероприятия должны проводиться регулярно. Чтобы сотрудники могли побыть со своей семьей на свежем воздухе. И со сторонними структурами. Это объединяет.

«Побыть с семьей на свежем воздухе»: спортивный пикник для силовых ведомств прошёл под Гомелем-7

Наталья Тимохина, участница слета:
Я считаю, что это очень хорошо. Это, наверное, немножко сближает. Можно заодно подышать свежим воздухом. Посмотреть, пропагандировать ребенку спорт.

«Побыть с семьей на свежем воздухе»: спортивный пикник для силовых ведомств прошёл под Гомелем-10

Пока отцы семейств соревновались в забивании гвоздей, дети осваивали дартс и пулевую стрельбу.

«Побыть с семьей на свежем воздухе»: спортивный пикник для силовых ведомств прошёл под Гомелем-13

# Спортивные игры # общество # Роман Тимохин # Наталья Тимохина # Фотофакт

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