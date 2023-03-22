Побелить деревья и проверить на повреждения. Что сделать в марте в саду, чтобы получить хороший урожай?

Весной сад требует особого ухода и внимания. Некоторые важные мероприятия пора проводить уже сейчас. Так что же необходимо сделать в марте, чтобы рассчитывать на хороший урожай?

Дмитрий Парфенов, предприниматель, эксперт по производству фруктов и ягод:

С точки зрения обычного садовода в марте у нас есть несколько операций самых главных. Все начинается с обрезки сада. Это такая штука, которая задает весь тренд на сезон. То есть мы в марте стараемся обрезать все наши деревья, кустарники. А дальше смотрим по тому, что мы делали осенью. Одна из основных операций – это побелка. Вообще белить деревья надо начинать с осени, обычно это октябрь, середина ноября. Если кто-то не сделал это осенью, то в марте самое время, чтобы успеть. А вот в мае белить деревья уже не актуально.

Молодые плодовые деревья также не стоит обходить стороной. Проверьте, нет ли на стволах повреждений, так как часто их могут объедать зайцы или мыши. Далее в зависимости от ситуации наметьте план лечения. Тонкие ветки обрежьте до первой здоровой почки. Что касается плодово-ягодных культур, то их можно начинать высаживать в апреле.

Дмитрий Парфенов:

Если мы, например, высаживаем какие-то молодые саженцы весной, нужно саженец этот высадить, обязательно его полить, далее – позаботиться о том, чтобы саженец никаким образом не болтало, подготовить какие-то опорные конструкции, колышки. Если уже взрослые сады, позаботьтесь о том, чтобы у деревьев не было листьев, потому что это основной инфекционный фон. Не забываем про такие культуры, как малина, голубика, смородина, виноград. Каждому кустарнику нужен особый подход. Вырезаем поврежденные, старые и сухие ветви. После обрабатываем от болячек и вредителей. И, конечно, подкармливаем.