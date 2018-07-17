Выгодное время для сделок. Рост цен на квартиры в Минске остановился

Новости Беларуси. О ситуации на рынке недвижимости. В июне рост цен на квартиры в Минске остановился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средняя стоимость квадратного метра составила примерно две с половиной тысячи рублей. На фоне 8-процентного роста цен на жилье с начала года – сейчас удачное время для сделки. Однако и первое полугодие не стало периодом застоя. Только в столице специалисты провели 7 тысяч договоров купли-продажи.