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Выгодное время для сделок. Рост цен на квартиры в Минске остановился

17 июля 2018 12:02
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Новости Беларуси. О ситуации на рынке недвижимости. В июне рост цен на квартиры в Минске остановился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выгодное время для сделок. Рост цен на квартиры в Минске остановился-1

Средняя стоимость квадратного метра составила примерно две с половиной тысячи рублей. На фоне 8-процентного роста цен на жилье с начала года – сейчас удачное время для сделки. Однако и первое полугодие не стало периодом застоя. Только в столице специалисты провели 7 тысяч договоров купли-продажи.

Выгодное время для сделок. Рост цен на квартиры в Минске остановился-4

Спрос на квартиры в регионах ниже, хотя квадратный метр, к примеру, в областных центрах – гораздо дешевле по сравнению с Минском. Средняя цена – 1100 рублей. Примечательно, что при покупке квартир белорусы стали чаще брать ипотеку.

# Недвижимость в Минске # общество # Фотофакт

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