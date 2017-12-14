Беларусь избавляется от ядовитых компонентов некондиционного ракетного топлива

Новости Беларуси. Беларусь избавляется от некондиционного ракетного топлива. Военные совместно с представителями ОБСЕ осуществляют вывоз ядовитых компонентов на специализированные предприятия в России и Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего будет утилизировано порядка 700 тонн жидкости, которое применялось в системах противовоздушной обороны. Реализация этого проекта позволит снизить риски, связанные с лишними запасами опасных веществ.

Олег Прокопенко, эксперт ОБСЕ:

Мы отгружаем ракетный окислитель с ракетной базы. Он транспортируется в город Чебоксары. Там на установке по утвержденной и согласованной нами технологии утилизируется в продукты гражданского назначения.