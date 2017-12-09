«Студентом года-2017» стала второкурсница ГрГУ им. Янки Купалы Александра Радкович

Новости Беларуси. Лучшие в учёбе, науке и спорте. Студента года выбрали в Беларуси. Титул оспаривали 10 человек – все победители региональных туров конкурса. Более 40 ВУЗов и 300 студентов со всей страны старались попасть в десятку лучших. Для этого будущие инженеры, врачи, экономисты и спасатели проявили смекалку и прошли не одно испытание, оценка за которое не пойдёт в зачётку.

Александра Радкович, победитель конкурса «Студент года»:

На сённяшні дзень я з’яўляюся пераможцам конкурса «Красамоўства Цыцэроніі», з’яўляюся стэпендыятам другой ступені фальклорнага конкурсу «Гарадзенская беларусачка».

Александра – будущий учитель белорусского языка и литературы. Победительница учится на втором курсе филфака ГрГУ имени Янки Купалы.

Дмитрий Туронок, секретарь центрального комитета ОО «БРСМ»:

Два конкурса проходят заочно, можно сказать, что это домашнее задание для студентов. Это конкурс портфолио и конкурс – видеоролик «Я студент». И три конкурсных испытания, которые проходят на самой сцене. В этом году республиканский конкурс объединён общей тематикой.