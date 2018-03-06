Они могут управлять даже БелАЗом. В Беларуси впервые проходит конкурс «Профледи»
Новости Беларуси. Спустится в шахту, обуздать многотонный БелАЗ и защитить права коллег. Накануне самого женского праздника Федерация профсоюзов Беларуси впервые проводит конкурс среди лучших «Профледи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На победу претендует восемь девушек – это профсоюзные лидеры предприятий и организаций со всей страны. Изначально заявок было около сотни.
Организаторы подчеркивают, «Профледи» – это не конкурс красоты. Самых инициативных и талантливых выбирали в своих коллективах. Тест-драйв железного рекордсмена – для дам последнее испытание. Между тем, «экономикой впечатлений», другими словами – промышленным туризмом, на БелАЗе занимаются почти три года. За это время на предприятии побывало более 40 тысяч человек.
Елена Гурьева:
Очень здорово! Высоко, классно, невероятно! У меня было чувство, что мы на самолете, просто такая высота и в такой кабине, просто казалось, что летишь на самолете.
Екатерина Булка:
Я очень быстро адаптировалась, мне было комфортно здесь. И абсолютно не страшно.
Валерий Трусковский, председатель профсоюзной организации БелАЗа:
Очень много женщин-водителей работает в Австралии, России и Украине. Мы даже специально для них производим самосвалы с лестницей вдоль радиатора.
Имя победительницы станет известно уже скоро. Итоги конкурса подведут во Дворце культуры профсоюзов.