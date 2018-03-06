Они могут управлять даже БелАЗом. В Беларуси впервые проходит конкурс «Профледи»

Новости Беларуси. Спустится в шахту, обуздать многотонный БелАЗ и защитить права коллег. Накануне самого женского праздника Федерация профсоюзов Беларуси впервые проводит конкурс среди лучших «Профледи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На победу претендует восемь девушек – это профсоюзные лидеры предприятий и организаций со всей страны. Изначально заявок было около сотни.

Организаторы подчеркивают, «Профледи» – это не конкурс красоты. Самых инициативных и талантливых выбирали в своих коллективах. Тест-драйв железного рекордсмена – для дам последнее испытание. Между тем, «экономикой впечатлений», другими словами – промышленным туризмом, на БелАЗе занимаются почти три года. За это время на предприятии побывало более 40 тысяч человек.