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Они могут управлять даже БелАЗом. В Беларуси впервые проходит конкурс «Профледи»

06 марта 2018 15:40
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Новости Беларуси. Спустится в шахту, обуздать многотонный БелАЗ и защитить права коллег. Накануне самого женского праздника Федерация профсоюзов Беларуси впервые проводит конкурс среди лучших «Профледи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Они могут управлять даже БелАЗом. В Беларуси впервые проходит конкурс «Профледи»-1

На победу претендует восемь девушек – это профсоюзные лидеры предприятий и организаций со всей страны. Изначально заявок было около сотни.

Организаторы подчеркивают, «Профледи» – это не конкурс красоты. Самых инициативных и талантливых выбирали в своих коллективах. Тест-драйв железного рекордсмена – для дам последнее испытание. Между тем, «экономикой впечатлений», другими словами – промышленным туризмом, на БелАЗе занимаются почти три года. За это время на предприятии побывало более 40 тысяч человек.

Они могут управлять даже БелАЗом. В Беларуси впервые проходит конкурс «Профледи»-4


Елена Гурьева:
Очень здорово! Высоко, классно, невероятно! У меня было чувство, что мы на самолете, просто такая высота и в такой кабине, просто казалось, что летишь на самолете.

Они могут управлять даже БелАЗом. В Беларуси впервые проходит конкурс «Профледи»-6


Екатерина Булка:
Я очень быстро адаптировалась, мне было комфортно здесь. И абсолютно не страшно.

Они могут управлять даже БелАЗом. В Беларуси впервые проходит конкурс «Профледи»-8


Валерий Трусковский, председатель профсоюзной организации БелАЗа:
Очень много женщин-водителей работает в Австралии, России и Украине. Мы даже специально для них производим самосвалы с лестницей вдоль радиатора.

Имя победительницы станет известно уже скоро. Итоги конкурса подведут во Дворце культуры профсоюзов.

Они могут управлять даже БелАЗом. В Беларуси впервые проходит конкурс «Профледи»-11

# общество # Женщины Беларуси # Фотофакт # Валерий Трусковский # Елена Гурьева # Екатерина Булка

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