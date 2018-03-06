«Сегодня мода очень подвижна». В Заславле прошел областной финал конкурса «Модный силуэт»

23 коллекции – и столько же историй видения женской красоты, стиля и изысканности. Всего работы были представлены в четырех номинациях: прет-а-порте, фэшн дизайн, традиции белорусского костюма в настоящем и детская мода.

Новости Беларуси. В Заславле прошел областной финал конкурса «Модный силуэт». Лучшие технологи, конструкторы и швеи Минской области продемонстрировали плоды творческой фантазии перед жюри, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наталья Тозик, директор Минского районного комбината бытового обслуживания:

Сегодня мода очень подвижная. Она в любые времена подвижная. Что востребовано людьми? Из какой ткани шить? Какой модели?

На одного посмотришь, на другой район – делаешь выводы. Мне сегодня как руководителю и специалисту по бытовому обслуживанию очень понравились изделия из льна. Они теперь входят в моду. Изделия изо льна с вышивкой.