«Сегодня мода очень подвижна». В Заславле прошел областной финал конкурса «Модный силуэт»
Новости Беларуси. В Заславле прошел областной финал конкурса «Модный силуэт». Лучшие технологи, конструкторы и швеи Минской области продемонстрировали плоды творческой фантазии перед жюри, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
23 коллекции – и столько же историй видения женской красоты, стиля и изысканности. Всего работы были представлены в четырех номинациях: прет-а-порте, фэшн дизайн, традиции белорусского костюма в настоящем и детская мода.
Наталья Тозик, директор Минского районного комбината бытового обслуживания:
Сегодня мода очень подвижная. Она в любые времена подвижная. Что востребовано людьми? Из какой ткани шить? Какой модели?
На одного посмотришь, на другой район – делаешь выводы. Мне сегодня как руководителю и специалисту по бытовому обслуживанию очень понравились изделия из льна. Они теперь входят в моду. Изделия изо льна с вышивкой.
Валерия Радаева, модель:
Наша коллекция называется «Папараць-кветка». Творческая команда разработала стильные современные костюмы из натуральных тканей, которые мы можем носить в летнее время. Показать, что наши белорусские материалы очень современные и удобные.
Победа в областном этапе – это путевка на республиканское соревнование. Там уже соберутся конкуренты со всей страны. К слову, конкурс «Модный силуэт» проводят раз в два года. Его цель – отметить талантливых мастеров, работающих на себя на малой родине.