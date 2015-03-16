Победительница фотоакции СТВ Татьяна Демидчик: Только постоянная работа над собой может принести успех!

Спортсменка, комсомолка, и просто красавица! Всё это - победительница нашей фотоакции - Татьяна Демидчик.

«Любите жизнь, она прекрасна!» - эта фраза и образ задумчивой брюнетки покорил зрителей «Столичного телевидения».

Быть в отличной форме и достигать целей девушку научил профессиональный спорт. Восемь лет она занималась легкой атлетикой, бегала на короткие дистанции, выполняла прыжки, и успевала обогнать не только ровесниц девочек, но даже и мальчиков.

«Только постоянная работа над собой может принести успех!» - уверена Татьяна Демидчик.

Весна в сердце, здоровый образ жизни, хорошее настроение - секреты красоты нашей победительницы. Она начинает и провожает свой день с улыбкой. На завтрак - исключительно полезная каша. Татьяна признается, что правильное питание - это залог прекрасного внешнего вида. Фотосессия же - отличный стимул совершенствоваться. Роль модели для нашей героини оказалась дебютной, и сразу же принесла победу.

Думать о чем-то хорошем, вдохновляющих планах, чтобы взгляд был наполненным, стараться не смотреть в камеру и немного отводить взгляд - этому научил профессиональный фотосет.

Кстати, есть у Татьяны и любимая модель - годовалая племянница Кира. С ее рождением, девушка начала фотографировать в свое удовольствие.

На победы же нашу героиню вдохновляет Дарья Домрачева. Из-за травмы пришлось оставить болшьшой спорт. Но не расстаться с ним в жизни. Тренировки для Татьяны - как воздух.

По образованию девушка экономист, но уже на третьем курсе поняла, что не будет работать по специальности и хочет творчества. Новым этапом стали курсы телеведущих. В этом направлении хочет двигаться дальше.