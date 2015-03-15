Светлана Карташева, женщина года-2014: Важно, что женщине в республике уделяют такое большое внимание

Новости Беларуси. На неделе стали известны сразу сорок три «Женщины года». Ежегодный конкурс назвал имена лучших представительниц прекрасной половины человечества в Беларуси. Это врачи, учителя, экономисты, политики и многодетные мамы. Например, одна из победительниц воспитала 22 ребенка.

Небезынтересно сравнить белорусских женщин года с их заграничными коллегами по титулу. Как правило, там это либо красотки-знаменитости, либо дамы, которые умеют зарабатывать очень много денег, либо борцы за права. Права, как их видят в Западном мире. Недавно один из массовых гламурных журналов сделал женщиной года — транссексуала.

О том, кому достается титул в Беларуси, что «Женщина года» для себя считает успехом и даже счастьем, программа «Неделя» на СТВ поговорила с одной из победительниц конкурса Светланой Карташевой, председателем Заславского горисполкома.

В каком-то смысле можно сказать, что вы, наверное, мэр Заславля. Бывает такое, что в городе кто-то встречает, узнает, подходит, с проблемами обращается?

Светлана Карташева, председатель Заславского городского исполнительного комитета:

Я, наверное, начну с того, что названия – мэр, как такового, у нас нет. У нас принято – председатель исполнительного комитета. Но то, что я живу в Заславле, конечно, говорит о том, что я, живя здесь 25 лет, понятно, что знаю большую часть населения, и работа не заканчивается тем, что пришел на работу, отработал 8 часов, занимаясь какими-то вопросами, и дальше все. Работа – всегда: заходишь в аптеку, заходишь в магазин, приходишь на рынок, забираешь внучку из дошкольного учреждения – везде есть вопросы.

С какими вопросами обращаются именно на улице?

Светлана Карташева:

В основном с личными вопросами на улице. Так могут спросить по ходу, что там будет строиться, когда вот это будет возводиться, что еще придумаете в городе или, а когда можно подойти – вот у меня такой вопрос. Эта работе – всегда. Я считаю, что это совершенно нормально.

В этом году конкурс «Женщина года» немножко поменял формат. «Женщинами года» фактически стали все, кто дошел до финала – больше тридцати женщин. Вам такое начинание как? Может быть, вы хотели посоревноваться, чтобы быть лучшей из лучших?

Светлана Карташева:

Я вообще человек такой – я люблю конкурсы, разные эти все новинки.

Участвовать. То если лидерство для вас – важно?

Светлана Карташева:

Вы знаете, да. Есть у меня внутри такая жилка, которую можно назвать и лидерством, что ли. Почему-то же я стала председателем исполкома! Я не знаю, наверное, тоже была увидена кем-то или чем-то. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что формат поменялся – может быть и да, это неплохо. Тогда будет замечено наибольшее количество женщин. Неважен формат, важно то, что о женщинах сегодня говорят открыто, говорят много и женщине сегодня в республике уделяется такое большое внимание.

Вы же, кстати, участвовала в номинации, в том числе, и «Успешное лидерство». Какими качествами должна обладать женщина, чтобы быть лидером? И должна ли она быть лидером?

Светлана Карташева:

Все зависит о того, что у женщины главное внутри. Есть часть женщин, которые находят свое счастье чисто в домашнем кругу, есть часть женщин, которые находят свое счастье в пределах своего трудового коллектива. Кто-то находит свое счастье в том, чтобы быть спортсменом. Вот мы сейчас говорим очень много о Дарье Домрачевой. Это, я считаю, вообще девушка с такой большой буквы для всех нас. Это вот лидер. И, наверное, здесь важно просто то, что у тебя внутри. Если ты чувствуешь, что у тебя есть какие-то качества, ты их правильно развил, то ты стал лидером, это хорошо, это здорово.

Кстати, мы сейчас подошли к памятнику Изяславу. Недавно он установлен.

Светлана Карташева:

Город Заславль носит имя князя Изяслава. В городе был установлен в свое время памятник княжне Рогнеде, матери Изяслава. Но памятника в городе тому, чье имя носит уже город, не было. А в этом году городу уже 1030 лет будет – с 985 года ведется летопись о городе Заславле. И в прошлом году при проведении встречи с руководителями всех предприятий и организаций города у нас была достигнута договоренность: мы решили, что должен быть памятник князю Изяславу.

Вы знаете, для меня как для женщины, это очень значимо. Но сегодняшний день каждый ребенок, родившийся в Заславле, приезжающий в Заславль, видит князя. А вы понимаете, что такое видеть князя? Я хочу быть кем? – я хочу быть князем. А кто такой князь? Он не просто гордый человек. Это человек, который защищает свою родину, любит свою землю и все сопутствующие прилагательные к этому. Это патриотично.

А вы руководитель жесткий на работе?

Светлана Карташева:

Знаете, я же не могу о себе такого сказать! Это надо спросить у моего коллектива! Но вообще, я считаю, что без жесткости не будет дисциплины. При, наверное, имеющихся качествах жесткости у себя, и с женской точки зрения, это немножко по-другому рассматривается.

А эти какие-то художественные инсталляции вам кто-то установил здесь?

Светлана Карташева:

Ко Дню белорусской письменности в прошлом году председатели исполнительных комитетов Минского района сделали подарок жителям города Заславля, всем нашим туристам, сделав эксклюзивные троны, стулья. Мы их установили на всех исторических объектах города. Вот здесь вы видите четыре стула таких. Есть еще скамья, привлекательная, интересная. Молодцы, они меня поддержали в такой ответственный момент, когда мы встречали республиканский праздник.

Есть такой стереотип, мнение распространенное, что женщина-руководитель иногда жертвует рождением ребенка – у нее нет детей. Если посмотреть на Западе, то есть такая тенденция – чайлдфри, то есть «жизнь без детей». Как считаете, в Беларуси, учитывая то, что белорусских женщин сейчас много везде – в политике, в спорте, в искусстве, не может ли это и на нас перекинуться, что белорусские женщины будут выбирать карьеру, а не будут выбирать рождение ребенка или семью?

Светлана Карташева:

Я здесь хочу сказать, что все-таки славянские женщины несколько отличные от женщин европейских в некоторой степени. А женщины Беларуси сегодня получили такой мощный социальный презент, особенно семьи, имеющие троих и более детей, что, я думаю, нас эта тенденция не охватит в широком смысле этого слова. Да, будет определенная небольшая группа женщин, которые действительно занимаются карьерой профессионально. Мы о них не говорим. Если мы говорим в целом о женщине, то каждая женщина хочет стать мамой. В материнстве, наверное, все счастье женщины, несмотря на любую карьеру. А еще с той позиции, что теперь у нас подписан указ президента о семейном капитале и он ступил в силу, это мощная поддержка семье. Это очень серьезный момент, на который пошло государство. Я думаю, что практически большая часть семей, у которых двое детей, задумаются о том, что надо думать о продолжении жизни. Потому что, что такое семья и двое детей? Это воспроизводство. А когда трое детей – это рождение ребенка.

А что такое, по-вашему мнению, женское счастье? В счастливы как женщина?

Светлана Карташева:

Если говорить о женском счастье, то я чувствую себя счастливой, потому что я мать. И для меня самым важным женским счастьем является счастье материнства. Если спросить у меня, чувствую ли я себя счастливой как женщина-руководитель, то я тоже вам скажу да. Потому что я человек, в голове которого живет масса идей. И если идеи, цели задачи реализовываются, то это такое великое счастье!

Светлана Петровна, а вам как руководителю легче с кем их подчиненных работать – с мужчинами или женщинами?

Светлана Карташева:

Это действительно провокационный вопрос. Знаете, здесь, наверное, не важно – мужчины или женщины. Женщине всегда с мужчиной более гармонично, вы же понимаете, сказывается система. Но с женщинами, чем лучше работать? Тем, что женщина более ответственная в некоторых вопросах. Я так считаю. Мужчина – это силовой удар. На мужчину можно положиться, если мужчина дал слово. И все, вопрос закрыт. Всегда. Женщина может к этому подойти несколько по-другому. Но, наверное, я не ответила на ваш вопрос так искренне. Хочу сказать, что работать, в принципе, хорошо с людьми ответственными.