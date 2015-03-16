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МЧС предупреждает о начале в Беларуси сезона клещей

16 марта 2015 08:20
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Новости Беларуси. В Беларуси начался сезон активности клещей. Об этом предупреждает Министерство по чрезвычайным ситуациям. Специалисты напоминают: насекомые переносят опасные заболевания и живут не только в лесах, но и в городских парках. Клещи поджидают своих жертв в траве и на кустах.

Для того чтобы оградить себя от неприятного «знакомства», в лес нужно надевать одежду, максимально закрывающую тело, а открытые участки обработать репеллентами. Не стоит забывать и о головных уборах, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # МЧС Беларуси

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