Волонтёры: как одни ими становятся, а другие на «добре» наживаются?

Новости Беларуси. Научиться можно не только финансовой грамотности, но и доброте, состраданию. Рождаются ли все люди добрыми от природы, сказать сложно. Однако совершенно очевидно то, что решающую роль в формировании у них добрых качеств играет воспитание, а также реальные добрые поступки.

Герои этого репортажа программы «Неделя» на СТВ безвозмездно помогают старикам, брошенным зверушкам и, получается, самим себе помогают почувствовать свою нужность, необходимость этому миру. Ирина Живаева с невыдуманными историями о доброте, сострадании, а также обмане.

Ирина Живаева, СТВ:

Проведем небольшой эксперимент: поищем добровольцев прямо на улицах нашего города. Предложим всем желающим спонтанно взять в руки метлу и помочь убрать нашу столицу.

Добровольцы – они у нас повсюду. Так что наша бригада тимуровцев могла бы быть намного больше. Мы собрались втроем, чтобы целый день помогать всем, чем можем и кому можем. Ребята из двух организаций – молодежной и гуманитарной. Обе дислоцируются на одной улице с говорящим названием.

Ирина Живаева, СТВ:

Мне кажется, что не зря мы все встретились на улице Карла Маркса. Может, не совсем о волонтерах он говорил, но очень подходяще: «Если человек трудится только для себя, он, пожалуй, может стать знаменитым ученым, великим мудрецом, превосходным поэтом, но никогда не сможет стать истинно совершенным и великим человеком».

Каждый из нас и сам волонтер: один людей спасает, вторая – животных, третья пожилым помогает. Что же получится у нас вместе?

Ада Алексеевна первой испытала всю силу нашей доброты. Как же – тимуровцы, да бабушке не помогут! Впрочем, она себя таковой не считает. Хотя десяток правнуков уже.

Сама волонтер помогает принимать детей в пионеры. Тоже была в этой организации еще в военное время. Кстати, и наша Таня тоже. Разница более чем в полвека, но пионеры всегда помогали взрослым.

Юной Аде выпал труд тяжелее – помогала дорогу восстанавливать.

Ада Черкащина:

Мы носили щебенку, песок. Вот это вот мы работали каждое воскресенье. Вся школа выходила.

Война разлучила с лучшей подружкой, до сих пор ищет. Если кто-то знает Дину Молодцову из Слонима, позвоните Аде Алексеевне. Она специально придумала, как легко запомнить ее телефон – часто дает его детям.

Ада Черкащина:

61 — дедушка после пенсии. 54 — бабушка перед пенсией. А 02 — милиция. Вот мой телефон. И дети все знают мой телефон.

Нас попросила лишь помыть светильники – самой уже сложно. А так, мол, справляется. Сама готова помочь – вот, передать вещи в Красный Крест собирается.

А это – более современный вариант помощи пожилым: подарить им общение. Некоторым уже тяжело из дома выйти, а тут можно беседовать с однополчанином из другого города. Освоить технологии помогает Аня. Это ее идея.

Анна Мяделец, студентка УО «Витебский государственный технологический университет»

У некоторых ветеранов, конечно же, есть дома компьютеры, потому что они живут с родственниками. А у тех, у которых нет — мы предоставляем свои гаджеты: планшеты, ноутбуки.

Аня состоит в союзе молодежи. Там думают поощрять таких добровольцев. Для этого хотят ввести личную книжку волонтера уже в ближайшем месяце.

Виктория Меннанова, координатор волонтерского движения ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:

Такой документ, аналог трудовой книжки, как мы называем, который содержит сведения о деятельности волонтеров, о его поощрениях, о прохождении каких-то семинаров и так далее, послужит хорошей рекомендацией при трудоустройстве.

При поступлении в вузы тоже могут учитывать волонтерство. Например, если человек помогал деткам и идет на специальность социальной направленности. Кстати, помощью детям занимается, пожалуй, добрая половина волонтеров в Беларуси. Собирают помощь и в соцсетях, и в публичных местах.

А есть люди, которые наживаются на чужом горе. Валентин с такими столкнулся.

Директор студии татуировки получил электронное письмо – просили пожертвовать на сладкий стол для детдомовцев. Накормил мошенников.

Валентин Березин:

Перечислил 700 тысяч, после этого ждал документов долго, писал письма, звонил им, ответа не было. И понял, что меня, конечно, кинули.

Про эти деньги решил забыть. Детям по-прежнему помогает, как и волонтер Дмитрий, тоже столкнувшийся с этим мошенником. Советует: изучайте объявления. Просят помощи – должна быть информация о том, куда ее нести и кому.

Дмитрий Мельников:

Где состоится сбор, во сколько, для какого учреждения, какого числа. Что может быть подозрительным? Есть какой-то телефон, и вы не можете по нему дозвониться, то это уже может означать, что люди занимаются мошенничеством.

Мошенники вещи не собирают – им нужны деньги. Поэтому они просят либо перечислять им средства, либо звонить – и во время гудков списывают деньги со счета.

В приют для кошек отправилась наша команда тимуровцев. Встречали нас прямо у ворот. Фейсконтроль был благосклонен.

Ирина Живаева, СТВ:

Кот — тоже волонтер, можно сказать, – абсолютно добровольно и бесплатно дает себя погладить всем желающим.

Еще один стражник на входе – и попадаем в кошачье царство. Работы тут хватит всем: кормить, лечить, печку топить, для Белки деревом служить.

Таня вспоминает, что в детстве спасла котенка – сняла с дерева. Сейчас дома у нее тоже кот.

Уход за котами (что дома, что здесь, говорит Наталья) – убрать, покормить, погладить. Разница только в количестве.

Здесь целый график приема пациентов и полхолодильника лекарств. Кошки все подобраны на улице, у некоторых проблемы со здоровьем. Вот и записывают, кому что давать, чтобы не запутаться.

Мажем, капаем носы, глазки, ушки. Стоит расслабиться, как получаешь боевую травму. Впрочем, людей, на лечении котов собаку съевших, ничто не испугает.

Этому приюту четыре года – сотни спасенных душ. Дел много, а волонтеров мало. В основном женщины. Вот Наташе и дрова рубить приходится – сама чуть больше топора.

Наталья Зайцева:

Зимой приходится и воду таскать. Потому что здесь вода подведена, но зимой трубы замерзают, воды нет. И ремонты сами иной раз делаем, и мебель перевешиваем.

Без мужской помощи сложно. К счастью, у нас таковая имеется. Миша признается: рубить дрова для кошек еще не доводилось, а вот спасать их приходилось.

Михаил, волонтер:

Возвращались как-то с ребятами с учений краснокрестовских и в люке увидели кота. Слава Богу, что все снаряженные. Сразу расчехлились, спустились, забрали, подняли, отпустили.

Вот и мы накормили, полечили, дров нарубили. Прощаемся тепло, в прямом смысле.

Стать тем, кто тушит и спасает, достаточно просто: прийти в офис Красного Креста, заполнить анкету на четырех листах (умеете ли рыбачить, водить машину), плюс тест от психолога. Это для того, чтобы понять, чем вы хотите заниматься и чем можете.

Направлений здесь много: можно и за бабушками ухаживать, и звонки в колл-центре принимать, и с собакой ездить к больным деткам. Сориентируют, научат на тренингах.

Это как раз учения. Если такой картинкой вас не испугать, идите в команду реагирования на чрезвычайные ситуации. Только позывной себе придумайте. Уникальный, для радиопереговоров, ведь волонтеров с одинаковыми именами много.

Дмитрий Русаков, главный специалист по подготовке и реагированию на чрезвычайные ситуации Белорусского Общества Красного Креста:

Я думаю, что позывной «Новость» будет хорошо звучать в радиоэфире и будет хорошо различим. Если согласны, то «Новость».

Ирина Живаева, СТВ:

У меня есть позывной. Прекрасно.

И в других организациях выбор работы для добровольцев большой: от помощи на спортивных мероприятиях до реставрации храмов. Жаль вот только Алину пока никуда не возьмут – в силу 5-летнего возраста. Но самый юный волонтер страны готова. Готовить.

Алина (хочет стать волонтером):

Я готова добровольно помогать поварам, потому что умею готовит, и еще потому что я очень люблю ходить в кафе.

За время странствий команде тимуровцев довелось встретить волонтера-ворону. Десяток минут она пыталась убрать пакетик, выпавший из мусорки.

О чистоте природы заботятся и люди. Вот, Кирилл называет себя «зеленым волонтером». Уже несколько лет пользуется только экологически чистым транспортом и в мае открывает велопрокат. Бесплатный.

Кирилл Кудравец:

Собираем ненужные велосипеды от людей, чиним их, приводим в рабочее состояние. Расставим по городу, и все смогут воспользоваться нашими велосипедами.

Вообще-то мы в этом парке собрались по другому поводу.

Кирилл Кудравец:

Сюда мы сегодня приехали, чтобы почистить скульптуры.

По весне традиционно проводят субботники, у нас он самый первый. Когда потеплеет, ребята хотят восстановить скульптуры и привести парк в порядок.

Кирилл Кудравец:

Мы постараемся подобрать похожие кусочки плиточки. Которые мы посадим на клей. Также эти выбоины мы попытаемся заделать шпатлевкой.