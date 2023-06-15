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Победители республиканской военно-патриотической игры «Орлёнок» станут известны 15 июня

15 июня 2023 07:53
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Новости Беларуси. Формирование активной гражданской позиции и повышение уровня допризывной подготовки. Победители республиканской военно-патриотической игры «Орленок» станут известны сегодня, 15 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победители республиканской военно-патриотической игры «Орлёнок» станут известны 15 июня-1

Ее заключительный этап посетили участники общественного объединения «Белорусский союз офицеров». 12 команд на базе столичной механизированной бригады соревновались в разборке и сборке оружия на время, снаряжали и разряжали магазин, метали гранаты на точность. Ребята демонстрируют навыки в военно-спортивных соревнованиях, знакомятся с бытом военнослужащих – все эти дни живут в казарме.

Победители республиканской военно-патриотической игры «Орлёнок» станут известны 15 июня-4

Сергей Бобриков, председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров»:
Наше участие начиналось с разработки положения об этой игре, причем очень активное участие. И далее, когда уже определились даты проведения, мы принимали участие в школьных мероприятиях по отбору команд, в районных, областных, то есть шли с командами с самого низа. И вот все наши районные, городские, областные организации участвовали и в судействе, и в подготовке этих команд. Сегодня мы проводим республиканский президиум нашего общественного объединения. Сегодня мы пригласили всех руководителей областей наших организаций, города Минска.

Победители республиканской военно-патриотической игры «Орлёнок» станут известны 15 июня-7

Во время заседания президиума общественного объединения офицеров обсудили вопросы допризывной подготовки молодежи и воспитания юного поколения. Участники «Орленка» – это уже большая команда патриотов Беларуси.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Сергей Бобриков # Фотофакт

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