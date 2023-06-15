Победители республиканской военно-патриотической игры «Орлёнок» станут известны 15 июня

Новости Беларуси. Формирование активной гражданской позиции и повышение уровня допризывной подготовки. Победители республиканской военно-патриотической игры «Орленок» станут известны сегодня, 15 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Формирование активной гражданской позиции и повышение уровня допризывной подготовки. Победители республиканской военно-патриотической игры «Орленок» станут известны сегодня, 15 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее заключительный этап посетили участники общественного объединения «Белорусский союз офицеров». 12 команд на базе столичной механизированной бригады соревновались в разборке и сборке оружия на время, снаряжали и разряжали магазин, метали гранаты на точность. Ребята демонстрируют навыки в военно-спортивных соревнованиях, знакомятся с бытом военнослужащих – все эти дни живут в казарме.
Сергей Бобриков, председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров»:
Наше участие начиналось с разработки положения об этой игре, причем очень активное участие. И далее, когда уже определились даты проведения, мы принимали участие в школьных мероприятиях по отбору команд, в районных, областных, то есть шли с командами с самого низа. И вот все наши районные, городские, областные организации участвовали и в судействе, и в подготовке этих команд. Сегодня мы проводим республиканский президиум нашего общественного объединения. Сегодня мы пригласили всех руководителей областей наших организаций, города Минска.
Во время заседания президиума общественного объединения офицеров обсудили вопросы допризывной подготовки молодежи и воспитания юного поколения. Участники «Орленка» – это уже большая команда патриотов Беларуси.