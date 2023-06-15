Победители республиканской военно-патриотической игры «Орлёнок» станут известны 15 июня

Ее заключительный этап посетили участники общественного объединения «Белорусский союз офицеров». 12 команд на базе столичной механизированной бригады соревновались в разборке и сборке оружия на время, снаряжали и разряжали магазин, метали гранаты на точность. Ребята демонстрируют навыки в военно-спортивных соревнованиях, знакомятся с бытом военнослужащих – все эти дни живут в казарме.

Сергей Бобриков, председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров»:

Наше участие начиналось с разработки положения об этой игре, причем очень активное участие. И далее, когда уже определились даты проведения, мы принимали участие в школьных мероприятиях по отбору команд, в районных, областных, то есть шли с командами с самого низа. И вот все наши районные, городские, областные организации участвовали и в судействе, и в подготовке этих команд. Сегодня мы проводим республиканский президиум нашего общественного объединения. Сегодня мы пригласили всех руководителей областей наших организаций, города Минска.