Председатель ФПБ: наша задача – через новое поколение сохранить память о той страшной войне

Новости Беларуси. Каждый белорус в годы войны внес свой вклад в общую Победу. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько во время возложения цветов к памятнику «Мать и дитя» и братской могиле в мемориальном комплексе «Дальва» по случаю 79-й годовщины Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь в 1944-м буквально за считаные дни до освобождения фашисты сожгли 44 жителя деревни, среди которых 29 детей. Самому младшему из них было всего два года. Память об этих событиях – непроходящая боль и в то же время гордость за силу духа и волю непокоренных людей. Чтобы отдать дань уважения тем, кому мы сегодня обязаны мирным небом, в «Дальве» собрались представители национального профцентра, руководители всех отраслевых профсоюзов, а также студенты. Трагическая история мирных жителей этой деревни не оставила равнодушным никого.

Алеся Завора, студентка Международного университета « МИТСО »: Мы сейчас живем только благодаря тому, что наши прадеды отвоевали эту Победу. Мы сейчас спокойно можем находиться там, где мы хотим. Мы наблюдаем за прекрасной природой, вообще за всем, что у нас происходит, только благодаря тому, что в один прекрасный момент наши родные отстояли.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Когда жило то еще поколение, их было много после войны, которые своими ногами протоптали всю дорогу Победы до Германии. Вышли победителями, вернулись домой. Они были живы, они рассказывали. С каждым годом их становится, конечно, меньше. Наша задача – это через новое поколение, через детей сохранить память о том, как это было страшно и что этого нельзя допустить. Необходимо, конечно, еще раз подчеркнуть и не допустить ничего подобного на нашей многострадальной белорусской земле, пострадавшей от тех войн, которые были не нашими войнами.

Памятные мероприятия в преддверии Дня Победы проводятся профсоюзными организациями по всей стране. Огромное внимание уделяется и поддержке ветеранов войны и труда. Проходят теплые встречи в трудовых коллективах и домашние чаепития, помощь в решении бытовых вопросов, массовые и адресные концертные программы.