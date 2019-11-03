Победа над наркотрафиком. Как белорусские специалисты борются с химической зависимостью у общества

Новости Беларусь. Не стать наркоманом ни под каким предлогом. Даже думать не сметь о том, что один раз – не считается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Не ввязываться в сомнительные схемы по распространению наркотиков. Все это на первоначальном этапе – собственный выбор, повлиять на который кому-то со стороны тяжело, практически невозможно. А вот успех в профилактике в целом, в преодолении зависимости и победе над уже существующим наркотрафиком – это дело общее, в котором четко сработать должны все без исключения причастные. На неделе противодействие распространению наркотиков и профилактику наркомании обсуждали на самом высоком уровне. Это серьёзный вызов для всего мирового сообщества. Президент Беларуси провёл совещание по вопросам борьбы с наркотиками Ежегодно в мире от наркотиков погибают более 200 тысяч человек. В Беларуси количество смертей от передозировок наркотиками в 14 раз ниже, чем в Литве, и в 72 раза ниже, чем в США. Несколько лет назад нам удалось переломить и стабилизировать ситуацию. Но никаких мер не будет достаточно до тех пор, пока наркотики есть на нашей территории. Он не показывает лица, представляется вымышленным именем. Но от этого его история не становится менее жуткой. Сергей, так он попросил себя называть, впервые попробовал наркотики в 12 лет. Дальше все как у всех в его мире: тюрьма – доза – тюрьма.

Сергей, бывший наркозависимый:

За наркотики я был судим трижды. Сидел 9 лет и 8 месяцев. Три судимости за наркотики.

Непонимание, неприятие, одиночество в семье и желание казаться «своим» в компании – эти причины личного знакомства с наркотиками называет едва ли не каждый второй. То есть часто занятые, невнимательные или банально безразличные к собственным детям взрослые слишком поздно понимают: ребенок уже прочно попал в лапы дурмана. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По моему поручению в Администрации Президента проведено несколько встреч с родными осужденных за наркопреступления. Матери правильно заостряют внимание на необходимости более эффективной работы с молодежью по профилактике преступности и наркомании. Да, предлагают нам ввести профилактику более активную, только забыли, что им самим надо было заниматься. Мы должны тщательно изучить предложения, которые в том числе исходят от этих матерей. Они, пострадавшие, чувствуют проблему немного острей, чем другие. Не на словах, а на деле – люди должны увидеть результат.

В наркотическую ловушку Яна сама попала в 18 лет. И практически столько же времени не могла найти выход. Останавливалась и снова срывалась. Не употребляла лишь во время беременности. Сегодня она всю себя посвящает сыну и свято верит в то, что мальчик не повторит ее ошибок.

Яна:

Я буду ему регулярно и постоянно включать всякие фильмы о плачевном исходе про наркоманов, всякие ролики. Показывать законодательство, что за это бывает, чтоб он знал это все. То есть чтобы он видел этот мрак от этого всего и знал. Чтобы не казалось, что это все прекрасно и хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу, если бы это случилось, я бы это увидела сразу. Сегодня в Беларуси на медицинском учете стоят 88,5 тысяч наркоманов. Почти 45 % из них – молодежь до 35 лет. По страшной статистике один наркозависимый заманивает в эти сети от 5 до 10 человек. Такие цифры сравнимы разве что с масштабами стихийных бедствий. Депутат Палаты представителей о статье 328, снижении наказания и легализации лёгких наркотиков в Беларуси Чтобы оступившимся дать шанс на «чистую» жизнь, недавно внесли поправки в Уголовный кодекс. Снизили, так у судей есть возможность более гибко подходить к приговорам, учитывать все нюансы дела. Затяжное удовольствие почти заканчивается смертью. Новичков все еще можно спасти.

Александр Фастовец, главный врач Могилевского областного наркологического диспансера:

Те люди, которые были осуждены за хранение небольших наркотических веществ, – это еще начинающие наркопотребили. Именно в отношении их достаточно эффективны методики восстановления.

А вот с теми, кто распространяет «опиум» для народа, у белорусского правосудия разговор короткий. Максимально возможные сроки без возможности условно-досрочного освобождения. По пути ужесточения наказания всех причастных к наркотикам Беларусь пошла в 2014-м. Это была единственная возможность не захлебнуться в волне психотропов, которые буквально хлынули в страну.

Статистика того года печальна: 7139 уголовных дел по «наркостатье». К 2018 году количество преступлений сократилось до 4906.

И этот путь не самый жесткий и уникальный. Адрес проблемы – буквально весь мир. Сегодня наркомания поразила все страны мира. Число употребляющих превышает 200 миллионов человек. По самым приблизительным оценкам наркоманией больны от 3 до 4 % землян. Многие государства активно ужесточают политику против распространения и употребления наркотиков. Смертная казнь предусмотрена в Индии, Малайзии, Южной Корее, Иране, Бангладеше, Индонезии, Турции.

Повесят или расстреляют в Египете. В Саудовской Аравии и вовсе отрубят голову. В Китае тоже особо не жалуют ни своих, ни туристов, и за 5 килограммов гашиша, 1 килограмм героина или 50 грамм кокаина – расстрел. Четкий ориентир от Президента – ловить не тех, кто употребляет. В прицеле борцов с отравой крупные наркораспространители и международные сети.

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:

Результат уже есть. За пять лет число наркопреступлений сократилось в полтора раза, с участием несовершеннолетних – в пять. Десятки килограммов гашиша, марихуаны, килограммы героина – такими дозами можно превратить в пепел жизнь тысяч человек. За 9 месяцев нынешнего года только Минская региональная таможня предотвратила попытки ввезти в республику свыше 5,3 килограммов наркотиков и психотропов.

В марте этого года обнародованы подробности подробной международной операции. На границе с Латвией «накрыли» грузовой автомобиль с крупной партией наркотиков на любой вкус на сумму более 1,5 миллионов долларов. Одновременно в России «взяли» организаторов бизнеса, в Латвии – отправителей груза. Цепочка отработана до конца.

Погоня за наркодельцами напоминают детскую игру в кошки-мышки, только ставки в ней слишком высоки. На смену схеме, когда кайф можно было достать только в определенном месте у определенного человека, в наркобизнес пришли высокие технологии.