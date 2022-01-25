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«Победа ковалась вместе». Иностранные студенты побывают в местах воинской славы на территории Беларуси

25 января 2022 20:54
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Новости Беларуси. В 57-й звездный интернациональный поход отправились 25 января студенты и преподаватели педагогического университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Победа ковалась вместе». Иностранные студенты побывают в местах воинской славы на территории Беларуси-1

Этой традиции уже больше полувека. Днем в вузе состоялся торжественный митинг. Участники похода побывают в десяти районах Минской, Брестской, Гродненской и Гомельской областей. Встретятся с ветеранами войны и труда. Посетят мемориальные комплексы, выступят с концертами. В 2022 году география расширилась не только среди регионов, которые посетят студенты, но и среди тех, кто участвует в походах. Кроме белорусов, это студенты из Армении, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана – всего больше 300 человек.

«Победа ковалась вместе». Иностранные студенты побывают в местах воинской славы на территории Беларуси-4

Динара Джолданова, участница звездного похода (Казахстан):
Я приехала из Караганды (Казахстан) с целью почтить память моего дедушки, ветерана Великой Отечественной войны, пройтись по боевым землям, где когда-то мой дед воевал.

«Победа ковалась вместе». Иностранные студенты побывают в местах воинской славы на территории Беларуси-7

Анастасия Карпова, участница звездного похода (Россия):
На самом деле давно очень хотела приехать в Беларусь. Очень много слышала, очень много знакомых здесь бывали. Хотелось посмотреть. Когда узнала, что в походе будет чтиться память о Великой Отечественной войне, тогда еще больше заинтересовалась.

«Победа ковалась вместе». Иностранные студенты побывают в местах воинской славы на территории Беларуси-10

Светлана Коптева, первый проректор БГПУ им. М.Танка:
Самое главное, что они сохранили традиции и историю о той страшной войне и преумножают эту историю. Вот это самое главное. И хорошо, что подключились студенты других стран. Это для нас является очень символичным, потому что Победа ковалась вместе.

Александр Кадлубай о совместном походе студентов из стран СНГ – читайте здесь.

Этот проект реализуется в главном педагогическом вузе страны с 1966 года. В этот раз событие приурочено к Году исторической памяти.

# Год исторической памяти # общество # Динара Джолданова # Анастасия Карпова # Светлана Коптева # Фотофакт

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