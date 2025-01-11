По инициативе ЦИК по всей Беларуси проводятся обучающие тренинги для членов участковых комиссий, которые уже приступили к работе. Их действия должны полностью соответствовать законодательству, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице участникам тренинга рассказали об организации работы комиссий на всех этапах электоральной кампании – алгоритме подсчета голосов и установлении результатов голосования, а также напомнили о правилах заполнения документации, проверке, пломбировании и опечатывании ящиков для голосования. Рассмотрели и нюансы предъявления избирателями тех или иных документов, формирования списков, признания бюллетеня недействительным и другие актуальные моменты. К слову, на участках уже дежурят представители избирательных комиссий.