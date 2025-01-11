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По всей Беларуси проводятся обучающие тренинги для членов участковых комиссий

11 января 2025 10:31
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По инициативе ЦИК по всей Беларуси проводятся обучающие тренинги для членов участковых комиссий, которые уже приступили к работе. Их действия должны полностью соответствовать законодательству, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице участникам тренинга рассказали об организации работы комиссий на всех этапах электоральной кампании – алгоритме подсчета голосов и установлении результатов голосования, а также напомнили о правилах заполнения документации, проверке, пломбировании и опечатывании ящиков для голосования. Рассмотрели и нюансы предъявления избирателями тех или иных документов, формирования списков, признания бюллетеня недействительным и другие актуальные моменты. К слову, на участках уже дежурят представители избирательных комиссий.

По всей Беларуси проводятся обучающие тренинги для членов участковых комиссий-2

Людмила Филимонова, председатель комиссии по выборам Президента Беларуси Московского района Минска:
Сегодня еще один этап, когда произошло закрепление практических навыков избирательных процедур членами комиссий. Так что мы готовы и к досрочному голосованию, и к выборам в день голосования.

Сейчас же каждый гражданин может обратиться в участковую комиссию по месту своей регистрации и уточнить, включен ли он в список избирателей, а также проверить правильность указанных о нем сведений.

# Выборы в Беларуси # Президентские выборы

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