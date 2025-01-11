Как выбрать хороший ирригатор и для кого устройство нужнее? Стоматолог объяснила
В 1960-е годы необычное для того времени устройство ирригатор было доступно только стоматологам. Сегодня специалисты утверждают, что ирригатор должен быть в каждой семье, так как щетка, ополаскиватель и зубная нить не всегда достаточно эффективны для очистки зубов от налета и остатков пищи.
Наталья Грицкевич, врач-стоматолог медицинского центра «Нордин»:
Ирригатор – это прибор, который позволяет более качественно очистить недоступные участки в полости рта с помощью пульсирующей струи воды под высоким давлением. Действительно необходим ирригатор людям, у которых во рту есть несъемные конструкции – мостовидные протезы, брекет-системы, импланты.
Для использования ирригатора необходимо заполнить резервуар водой или специальным раствором для полоскания рта. Затем устройство подключается к электросети и включается. После этого с помощью насадки проводится поочередное обрабатывание промежутков между зубами, начиная с верхних и переходя к нижним. Для более эффективного очищения рекомендуется использовать ирригатор после каждого приема пищи.
Наталья Грицкевич:
Возможно использовать ирригатор (и даже приветствуется это) всем тем людям, кто не имеет съемных конструкций, но хочет просто более тщательно заботиться о гигиене полости рта.
Основное преимущество ирригатора заключается в его способности механически удалять налет и бактерии, что помогает предотвращать развитие кариеса и многих других стоматологических заболеваний. Использование ирригатора способствует укреплению десен, уменьшению кровотечения и улучшению общего состояния полости рта. Ирригаторы бывают различных видов: стационарные и портативные.
Наталья Грицкевич:
Главный критерий – это мощность струи и количество пульсаций. Необходимо, чтобы мощность ирригатора была не менее 550 килопаскалей. Скорость пульсаций водяной струи – не менее 20 раз в секунду. На некоторых указывается количество в минуту. Существуют также портативные ирригаторы, которые имеют меньшую мощность, но для людей, которые много путешествуют, они тоже будут хороши.
При выборе ирригатора необходимо обратить внимание на его функционал и возможности. Некоторые модели имеют различные насадки для разных задач: для чистки межзубных промежутков, для массажа десен, для удаления зубного налета. Также стоит обратить внимание на наличие регулировки давления воды, чтобы подобрать оптимальное для себя значение. А благодаря возможности легкой замены насадок одним устройством могут пользоваться все члены семьи.
Наталья Грицкевич:
Во время использования ирригатора им можно промывать не только межзубные промежутки либо промежуточные части мостовидных протезов, но также делать легкий массаж десны. Добавлю также, что ирригатор не заменяет зубную нить, и она по-прежнему остается необходимым.
Ирригатор – это удобное устройство, которое помогает сохранить здоровье полости рта. Его использование дополняет ежедневную гигиену зубов и улучшает состояние десен. Правильно выбирая и используя ирригатор, вы сможете поддерживать свою улыбку здоровой и красивой надолго.
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