Как выбрать хороший ирригатор и для кого устройство нужнее? Стоматолог объяснила

В 1960-е годы необычное для того времени устройство ирригатор было доступно только стоматологам. Сегодня специалисты утверждают, что ирригатор должен быть в каждой семье, так как щетка, ополаскиватель и зубная нить не всегда достаточно эффективны для очистки зубов от налета и остатков пищи.

Наталья Грицкевич, врач-стоматолог медицинского центра «Нордин»:

Ирригатор – это прибор, который позволяет более качественно очистить недоступные участки в полости рта с помощью пульсирующей струи воды под высоким давлением. Действительно необходим ирригатор людям, у которых во рту есть несъемные конструкции – мостовидные протезы, брекет-системы, импланты.

Для использования ирригатора необходимо заполнить резервуар водой или специальным раствором для полоскания рта. Затем устройство подключается к электросети и включается. После этого с помощью насадки проводится поочередное обрабатывание промежутков между зубами, начиная с верхних и переходя к нижним. Для более эффективного очищения рекомендуется использовать ирригатор после каждого приема пищи. Наталья Грицкевич:

Возможно использовать ирригатор (и даже приветствуется это) всем тем людям, кто не имеет съемных конструкций, но хочет просто более тщательно заботиться о гигиене полости рта.

Основное преимущество ирригатора заключается в его способности механически удалять налет и бактерии, что помогает предотвращать развитие кариеса и многих других стоматологических заболеваний. Использование ирригатора способствует укреплению десен, уменьшению кровотечения и улучшению общего состояния полости рта. Ирригаторы бывают различных видов: стационарные и портативные. Наталья Грицкевич:

Главный критерий – это мощность струи и количество пульсаций. Необходимо, чтобы мощность ирригатора была не менее 550 килопаскалей. Скорость пульсаций водяной струи – не менее 20 раз в секунду. На некоторых указывается количество в минуту. Существуют также портативные ирригаторы, которые имеют меньшую мощность, но для людей, которые много путешествуют, они тоже будут хороши.