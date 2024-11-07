По всей Беларуси проходят пикеты в поддержку потенциальных кандидатов на пост Президента

В Беларуси стартовал новый этап избирательной кампании. 7 ноября инициативные группы начали сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов на пост Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соответствии с законодательством, осуществлять сбор подписей могут только члены инициативной группы в форме пикетов в местах, не запрещенных органами власти. Среди них, например, площадки вблизи торговых центров и рынков. Пикеты проходят по всей стране. Оставить подпись можно только при наличии паспорта. На этом этапе избиратель вправе поддержать сразу несколько кандидатур.

На мой взгляд, кандидат должен быть сильным, смелым, любящим свой народ, свою страну. То есть это тот человек, который поведет страну в светлое будущее.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

На улицах Минска достаточно высокая активность инициативных групп, сборщиков подписей. Мы видим представителей различных инициативных групп и довольно активное участие граждан. В Минске, как и во всех других регионах нашей страны, определен четкий порядок избирательным законодательством по сбору подписей. Принято решение Мингорисполкома, которым установлены места, запрещенные для сбора подписей. Согласовывать проведение пикетов по сбору подписей не нужно, если это не противоречит законодательству. Призываем всех граждан нашей страны и минчан, конечно, быть активными, оставлять подписи в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты Республики Беларусь.

В Гомеле инициативные группы по сбору подписей разместились в сквере имени Кирилла Туровского. В выходной день достаточно подходящая локация, чтобы привлечь внимание избирателей.

Сегодня, придя на это мероприятие, наверное, каждый из нас, житель Республики Беларусь, дает шанс тем кандидатам, кто желает стать Президентом. Наверное, только самый достойный сможет быть лидером нашего государства, потому что сильный Президент – сильная страна.

Владимир Привалов, председатель Гомельского горисполкома:

Мы сегодня делаем уже планы, чтобы сделать эти выборы, как сказал глава государства, праздником для наших людей. Чтобы люди, которые придут на избирательные участки, почувствовали, что они вместе. Они вместе выбирают свое будущее, свою страну, которую вместе строили с нашим Президентом, и будут дальше продолжать жить, работать в ней. И самое главное, ту страну, как нам всегда говорит Александр Григорьевич, мы должны оставить для наших детей, для наших внуков.