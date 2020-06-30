По улице Жуковского вновь открыли движение транспорта

Новости Беларуси. Движение транспорта по улице Жуковского на участке от Могилевской до Воронянского вновь открыто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Движение транспорта по улице Жуковского на участке от Могилевской до Воронянского вновь открыто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Напомним, здесь велись работы по строительству станции третьей линии метро. Сейчас участок проезжей части полностью восстановили. Поэтому по прежним маршрутам вновь курсируют автобусы № 24, 65 и 4Д, а также две маршрутки.
При этом работы на участке еще не закончены. Здесь планируют завершить укладку тротуарной плитки, установить ограждение, а также оборудовать более комфортные остановочные пункты.
Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь»:
Установка навесов для ожидания пассажиров, размещение электронных информационных табло. Новые павильоны остановочного пункта будут очень похожи на те остановочные пункты, навесы, которые были расположены на период проведения II Европейских игр в Студенческой деревне.