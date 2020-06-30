По улице Жуковского вновь открыли движение транспорта

Новости Беларуси. Движение транспорта по улице Жуковского на участке от Могилевской до Воронянского вновь открыто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напомним, здесь велись работы по строительству станции третьей линии метро. Сейчас участок проезжей части полностью восстановили. Поэтому по прежним маршрутам вновь курсируют автобусы № 24, 65 и 4Д, а также две маршрутки.

При этом работы на участке еще не закончены. Здесь планируют завершить укладку тротуарной плитки, установить ограждение, а также оборудовать более комфортные остановочные пункты.