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По улице Жуковского вновь открыли движение транспорта

30 июня 2020 19:51
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Новости Беларуси. Движение транспорта по улице Жуковского на участке от Могилевской до Воронянского вновь открыто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По улице Жуковского вновь открыли движение транспорта-1

Напомним, здесь велись работы по строительству станции третьей линии метро. Сейчас участок проезжей части полностью восстановили. Поэтому по прежним маршрутам вновь курсируют автобусы № 24, 65 и 4Д, а также две маршрутки.

По улице Жуковского вновь открыли движение транспорта-4

При этом работы на участке еще не закончены. Здесь планируют завершить укладку тротуарной плитки, установить ограждение, а также оборудовать более комфортные остановочные пункты.

По улице Жуковского вновь открыли движение транспорта-7

Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь»:
Установка навесов для ожидания пассажиров, размещение электронных информационных табло. Новые павильоны остановочного пункта будут очень похожи на те остановочные пункты, навесы, которые были расположены на период проведения II Европейских игр в Студенческой деревне.

# Работа транспорта в Минске # общество # Александр Каптюх # Фотофакт

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