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По ту сторону прилавка. 28 июля работники торговли отметили профессиональный праздник

28 июля 2013 16:35
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Новости Минской области. На чаше весов. Работники торговли нашей страны отмечают сегодня профессиональный праздник. Это люди, которых мы встречаем каждый день. Именно они заботятся о том, чтобы у нас было изобилие товаров, чтобы самые взыскательные покупатели ушли довольными. Для этого открываются новые гипермаркеты и магазины шаговой доступности.

В регионе в прошлом году ввели в строй 300 новых объектов. А уже с начала 2013 года - 207. И еще столько же планируют открыть до конца года.

Накануне профессионального праздника съемочная группа программы «Центральный регион» на СТВ встретилась с Людмилой Кулинчик, директором успешного предприятия «Веста-Борисов». С героиней поговорили о том, как кипит жизнь по ту сторону прилавка.

# общество # Государственная политика в сфере торговли # Людмила Кулинчик

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