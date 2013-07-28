По ту сторону прилавка. 28 июля работники торговли отметили профессиональный праздник

Новости Минской области. На чаше весов. Работники торговли нашей страны отмечают сегодня профессиональный праздник. Это люди, которых мы встречаем каждый день. Именно они заботятся о том, чтобы у нас было изобилие товаров, чтобы самые взыскательные покупатели ушли довольными. Для этого открываются новые гипермаркеты и магазины шаговой доступности.

В регионе в прошлом году ввели в строй 300 новых объектов. А уже с начала 2013 года - 207. И еще столько же планируют открыть до конца года.

Накануне профессионального праздника съемочная группа программы «Центральный регион» на СТВ встретилась с Людмилой Кулинчик, директором успешного предприятия «Веста-Борисов». С героиней поговорили о том, как кипит жизнь по ту сторону прилавка.